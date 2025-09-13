“Canción y canto”, la obra conceptual de Pelo Merelo sonará en Pocito El artista mendocino llega junto a otros músicos para presentar su nuevo libro y las mejores canciones de su repertorio, esta noche en Primera Estrella.

El reconocido cantautor y escritor mendocino Pelo Merelo retomará sus vínculos en tierras pocitanas para brindar un nuevo concierto intimista y reflexivo junto a su hijo Facundo Merelo en guitarra y coros, Gabriela Fernández en voz y Daniel Morcos en piano y percusión.

Merelo, quien se destacó en obras como “Ángel Condenado” y que elaboró guiones pintorescos para el género murga canción, ahora logró reunir gran parte de su cancionero y de sus poesías para construir el libro titulado “Canción y canto: poemas y canciones para derribar muros”. El grupo llevará a escena los textos de esta obra en un espectáculo conceptual que tendrá función hoy en el Espacio Primera Estrella y llevará el mismo nombre “Canción y Canto”.

La obra literaria del autor mendocino, plantea varios ejes centrales desde el compromiso social, el paisaje humano y el amor en su dimensión más profunda, tales enfoques están atravesados por una perspectiva humanista y crítica de la realidad.

A pocas horas del show, Merelo habló con DIARIO DE CUYO y fundamentó en qué se basa este encuentro “la idea que se busca es interpelar el pensamiento con el lector, que trata sobre el amor en sus diferentes manifestaciones, pero va más allá, del amor de pareja, sino sobre el amor a la tierra, el amor a los demás. En principio puede sonar un poco medio cursi, pero en el fondo, por la realidad que tenemos en nuestro mundo. Si te ponés a pensar, parece que esta idea de el amor vence al odio, no estaría funcionando del todo bien. Porque justamente están ganando los odiadores de todo tipo. No importa si es verdad o si es mentira lo que te estoy diciendo. Pero de alguna forma voy inoculando ese odio a una persona que ni siquiera conozco, uno puede ponerse a odiar sentadito en su casa sin moverse. El odio se propaga más rápido. En cambio, el amor no, porque necesita, primero la empatía, que cuando ve que el otro pueda sufrir, logre ponerse en su lugar. Para eso requiere esfuerzo, tolerancia, dedicación, reflexión. Por eso el amor es mucho más difícil de construir y que hay que ponerle el cuerpo”, conceptualizó el músico sobre el contenido de su obra.

En una época donde se vuelve necesario reconstruir lazos sociales, para Pelo, es algo imprescindible, “porque el amor se construye con otro y es imposible que crezca en soledad y no sirve”, señaló. “No solo los lazos sociales de nuestro país, también del mundo. Se ha impuesto un culto al individualismo lastimoso y peligroso. Y los odios de nuestra naturaleza humana van empujándote a eso. Entonces, todas esas individualidades no logran hacer nada y todo sigue igual, ahora cuando empiezan esas individualidades a juntarse, la historia es otra. Es como dijo la metáfora Pedro Saborido, para explicar lo que significa hacer un sindicato, justamente es eso”, invitó Pelo a reflexionar sobre la idea de la voluntad colectiva y la empatía.

El libro consta de cinco capítulos, el primero se llama “Canción y canto”, el cual incluye las canciones y poemas que se escucharán en el espectáculo de esta noche, con el recitado de Pelo. El segundo tiene como nombre “Sueños de agua”, luego siguen “Recuerdos en la brisa”, que habla de los recuerdos de un desaparecido, que escribe desde algún lugar, no se sabe desde dónde, pero cuenta sobre su vida. Y lo completan “Un viento incontenible”, un homenaje a Tejada Gómez y “Otras canciones” que engloban una propuesta lírica rica en imágenes y sensaciones propias de un observador de los días cotidianos de su pueblo.

Para esta noche, los espectadores podrán conseguir el libro y que irá acompañado de un disco musical para que la experiencia sea completa y pueda conservarse en un soporte físico.

Acerca de los artistas que actuarán esta noche en “Canción y Canto”

Por su parte, Gabriela Fernández, cantora, compositora y docente, ha grabado dos discos, “Imaginero” y “Viaje”, ambos de Música Popular Argentina y Latinoamericana y actualmente está plasmando un tercer trabajo con composiciones propias. Se ha perfeccionado, en diferentes instituciones, con importantes maestras y maestros de canto, locales, nacionales e internacionales. Realizó giras provinciales, nacionales e internacionales, como Chile y México. Ha sido jurado de concursos y certámenes provinciales y nacionales como el Pre-Cosquín, Pre-Laborde, Premios Gardel, entre otros. Actualmente prepara su Tesis Final para la “Licenciatura en Música Popular” con especialidad en “Interpretación en Canto”, en la Universidad Nacional de Cuyo.

Daniel Morcos, es pianista y docente de las Cátedras de Ensamble Orquestal y de Piano, de la Licenciatura en Música Popular de la Universidad Nacional de Cuyo. Como arreglador, compositor, productor y director musical, en Mendoza ha trabajado para la Orquesta Sinfónica, el Coro Universitario, y en el año 2000 fue el Director Musical de la Fiesta de la Vendimia. Cuenta con 28 trabajos discográficos editados, de músicas populares de Argentina y Latinoamérica. Realizó más de 300 conciertos en Argentina, Chile, Holanda, Alemania, Inglaterra, Italia, Finlandia y Eslovenia. Desde el año 2001 hasta la actualidad realiza giras por Europa con el tenor Javier Rodríguez, interpretando “Misa Criolla”, “Navidad Nuestra” y “Misa por la Paz y la justicia”, repertorio del folclore y del tango argentino y composiciones de su autoría.

Facundo Merelo es cantautor, productor y arreglador musical. Con más de 15 años de trayectoria en la música ha realizado giras por el interior de la Argentina y Europa con distintos proyectos musicales. Se destacan en su obra sus dos discos solistas “Menta Granizada” y “Como los Elefantes”, y participaciones como productor, arreglador y sesionista en más de 15 discos de otros artistas. Recientemente, fue premiado en el certamen “Ronda Infinita”, en conmemoración y homenaje a la escritora Liliana Bodoc, por la canción “Búmeran”.

Pelo Merelo, es dramaturgo, poeta y cantautor de raíz folclórica, ganando diferentes concursos de Canción Inédita y de Poesía. Escribió, entre otros, la canción “Ángel Condenado”tema principal de difusión del grupo “La Santa Margarita”. Fue parte fundacional del Movimiento Murguero en Mendoza, escribiendo tres espectáculos conceptuales para la murga “La Buena Moza”, “Marionetas”, “Momo Erectus” y “Perdiendo el Juicio”, logrando dos nominaciones para el “Premio Nacional de Teatro” y otras dos obras para la murga femenina “La Hechicera”, “Mujeresodiosas” y “La Patriota Sindical”. Acaba de Publicar su Libro “Canción y Canto”, que reúne Poemas y Canciones en las obras conceptuales “Canción y Canto”, “Recuerdos en la brisa” y “Un viento incontenible”, esta última en Homenaje a Armando Tejada Gómez.

DATO

“Canción y Canto”, comienza hoy a las 22 hs. en Primera Estrella, ubicado en Calle 12, entre Ruta 40 y Mendoza, Pocito. Las entradas cuestan $10.000 y pueden adquirirse en Librería Desnivel.