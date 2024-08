Cartelera de cine en San Juan desde el jueves 1 de agosto Consultá cuáles son los nuevos títulos y los horarios para la semana del 1 al 8 de agosto en las salas locales.

Los cines de San Juan renuevan este jueves 1 de agosto con dos propuestas para gustos diferentes. Por un lado estrena Harold y su crayón mágico, una historia animada que gira en torno a las aventuras de un dibujante cuyas obras cobran vida. Y para quienes prefieran el terror, llega a las salas locales MaXXXine, que sigue la búsqueda del estrellato de una actriz que se ve acechada por un misterioso asesino. Continúan las taquilleras Deadpool&Wolverine y Mi villano favorito 4.

Harold y su crayón mágico

(Aventura/91’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 15:20 (sólo viernes, sábado y domingo), 17:20, 21:00 hs.

Cinemacenter: 15:40 (sábado y domingo), 17:50, 20:10 hs.

Sinopsis: Dentro de su libro, el aventurero Harold puede hacer que cualquier cosa cobre vida simplemente dibujándola. Cuando crece y se dibuja a sí mismo fuera de las páginas del libro, Harold descubre que tiene mucho que aprender sobre la vida real.

Maxxxine

(Suspenso/104’/+16 c/r)

Play Cinema. 2D Sub: 21:10, 23:00 hs

Cinemacenter: 2D Cast. 19:30 y 21:50 hs. 2D Sub: 21:50 hs ( jueves)

Sinopsis: En los años 80 en Hollywood, la estrella de cine para adultos y aspirante a actriz Maxine Minx finalmente obtiene su gran oportunidad. Pero cuando un misterioso asesino acecha a las estrellas de Hollywood, un rastro de sangre amenaza con revelar su siniestro pasado. MaXXXine es una película slasher estadounidense escrita y dirigida por Ti West. Es la tercera y última entrega de la trilogía X, siguiendo a X y Pearl

Deadpool & Wolverine

(Superhéroes/127’/SAM 16)

Play Cinema: 2D Cast: 15:10 (sólo viernes, sábado y dómingo), 15:50, 16:30, 17:40, 18:10, 18:40, 19:50, 20:30, 21:00, 22:00, 22:40, 23:20 hs. 2D Sub: 21:30 hs. 3D Cast: 17:10 y 19:20 hs. Trasnoche sábado en 2D Cast. 00:30 hs, y 2D Sub. 00:00 hs.

Cinemacenter: 2D Cast. (Sala Turbo): 15:20 (sólo sábado y domingo) y 23:15. 3D Cast. (Sala Turbo): 18:00 y 20:40 hs. 2 Cast: 16:20, 16:50, 17:20, 19:00, 20:00, 21.40 (viernes a martes) y 22:40 hs. 2D Sub: 21:40 hs (jueves)

Sinópsis: Wolverine se recupera de sus heridas cuando se cruza con, Deadpool, que ha viajado en el tiempo para curarlo con la esperanza de hacerse amigos y formar un equipo para acabar con un enemigo común.

Tornados

(Drama/122’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 22:40 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 22:20 hs

Sinópsis: Kate Cooper, una ex cazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios; ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Su amigo Javi la atrae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con Tyler Owens, la encantadora e imprudente superestrella de las redes sociales que disfruta publicando sus aventuras, persiguiendo tormentas con su estridente equipo, cuanto más peligroso, mejor. Dirección de Lee Isaac Chung, y un elenco estelar encabezado por Daisy Edgar-Jones y Glen Powell.

Mi villano favorito 4

(Infantil/95’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 2D Cast: 15:30 (sólo viernes, sábado y domingo), 17:00, 19:10 hs.

Cinemacenter. 2D Cast: 15:10 (sábado y domingo), 16:10,17:00, 18:20, 19:10, 20:30 y 21:20 (excepto miércoles)

Intensamente 2

(Infantil/96’/ATP)

Play Cinema. 2D Cast: 15:40 (sólo viernes, sábado y domingo) y 19:00 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 14:50 (sábado y domingo), 16:00, 18:10, 20:20 y 22:30 hs