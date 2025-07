¿”Chespirito: sin querer queriendo” tendrá segunda temporada? Roberto Gómez Fernández confirmó que María Antonieta de la Nieves ‘La Chilindrina’ tendrá un cameo en la bioserie de su padre

La historia de Roberto Gómez Bolaños llegó a la pantalla chica este 2025 con ‘Chespirito: sin querer queriendo’, una serie inspirada en la autobiografía que el afamado artista mexicano publicó dos años antes de su lamentable fallecimiento y que cuenta con la aprobación de sus hijos.

En tan solo 8 capítulos -un número muy importante para el actor-, se contó desde su niñez hasta el éxito arrasador que tuvo con sus programas ‘El Chapulín Colorado’ y ‘El Chavo del 8′, así como la relación que construyó con los actores que lo acompañaron en este camino y su familia.

“El reto más grande fue condensar en ocho capítulos todo el tramo de vida que se pretende contar, que son décadas, son 8 capítulos de muchas cosas que suceden”, declaró Roberto Gómez Fernández -hijo de Chespirito- en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

¿‘Chespirito: sin querer queriendo’ tendrá segunda temporada?

De acuerdo con la información que compartió el hijo de Chespirito en dicha entrevista, no se tiene contemplada una segunda temporada de la serie, pero sí otros proyectos inspirados en el trabajo de su padre, tales como una serie animada de ‘El Chapulín Colorado’.

“Sí hay varias cosas en el camino. No puedo adelantar mucho, pero ahorita ya hicimos una serie animada del Chapulín Colorado que tiene un twist interesante, o sea, no es nada más la serie original traducida en animación sino tiene ahí unos cambios importantes”, contó.

El director no reveló en cuándo se estrenará este proyecto ni en qué plataforma, pero adelantó que tendrá más de una temporada.

“Ya estamos haciendo ya la segunda temporada incluso, no sé dónde o cómo, no me encargo de eso, no sé dónde se vaya a transmitir no tengo ni idea, pero prefiero que me avisen nada más que va a pasar y otras cosas que tienen que ver”, dijo.

María Antonieta de las Nieves hará un cameo en ‘Chespirito: sin querer queriendo’

Roberto Gómez Fernández también habló con Mara Patricia Castañeda sobre lo especial que fue interpretar a su abuelo paterno en la bioserie de su padre y reveló que no solo Édgar Vivar hizo un cameo, también María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a ‘La Chilindrina’ en ‘El Chavo del 8′.

“María Antonieta, prefiero no decirles qué, pero hace también una participación similar muy contenta”, declaró.