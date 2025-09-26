Ciclo sanjuanino para llorar y reír en una sola noche: los datos para no perdérselo Se trata de la segunda edición del ciclo Pulso Escénico que volverá al Espacio Teatral Títeres en Serio en Rivadavia

El próximo sábado 27 de septiembre de 2025 a las 22, seis artistas sanjuaninos levantarán el telón de Pulso Escénico, la segunda edición del ciclo dirigido por Eliana Acosta junto a Eduardo Ávila que se titula Pulso Escénico: Escenas breves del TeS. La propuesta ideada por los también directores del elenco La Esquina pretende llevar al público a través de un universo de emociones. Un torbellino de sensaciones para una experiencia teatral única.

Este emprendimiento se desprende de los talleres que dictan Eliana Acosta y Eduardo Ávila con la finalidad de ofrecer “entrenamiento” a los actores de San Juan.

“Nosotros proponemos a los actores que forman parte de los cursos que dirigimos que pongan en escena una obra escrita por ellos y realizada a corto plazo en la que interpreten distintos personajes”, señaló a DIARIO DE CUYO, Eliana Acosta, una de las hacedoras.

“Es muy gratificante para nosotros poder concretar esta segunda edición. Después de la sorpresa que nos llevamos la primera vez por la respuesta de los actores y lo bien que la llevaron a cabo, volvimos a apostar a este desafío”, admitió Acosta en referencia a estas escenas de creación colectiva en la que los profesores se pusieron en el rol de dramaturgos para trabajar mano a mano con los talleristas.

A continuación el video de la invitación realizada por los protagonistas:

La cartelera de obras breves:

De este modo, el programa de este sábado 27 de septiembre estará compuesto por cinco títulos de menos de 15 minutos de extensión que subirán a escena para descubrir historias que moverán a la platea desde la carcajada hasta la lágrima y el aliento contenido.

Árboles del bosque: Comedia. Con Marcela Izquierdo. Aquí, el público se va a convertir en cómplice de de la lucha interna de la protagonista que con humor se enfrenta al desafío de la búsqueda de un propósito y a la dificultad de enfrentar lo nuevo.

Crepúsculo: Drama. Con Rosa Páez. La obra no solo es una meditación sobre el paso del tiempo sino también un grito por escapar de la obligación de rendir cuentas con el pasado.

Eternamente jóvenes: Comedia. Con María Fernanda Fonzalida, Myriam Elorza y Marcela Izquierdo. En este relato, tres amigas se reencuentran en el apacible hogar campestre de una de ellas. Lo que comienza como una simple tarde para tomar el té, se transformará en un conflicto hilarante ¿Qué sucede cuando una mujer opta por romper y enfrentarse a lo que la sociedad espera de ella? ¿Cuál es el precio que está dispuesta a pagar?

La cita: Suspenso. Con Daniela Carrozzo y Juanma Cuello. A través de esta tensa narración, la platea será testigo de lo que puede suceder en un encuentro romántico a ciegas.

Estampilla del 44: Comedia. Con Myriam Elorza. En un texto donde sobresale el humor y la ironía, el personaje central confrontará sus propios miedos y verdades descubriendo así la verdadera liberación.

¿Dónde y cómo adquirir las entradas?

Las entradas anticipadas pueden adquirirse hasta el viernes 26 de septiembre de 2025 a $8.000 de manera online en entradaweb.com

Y también estarán disponibles en boletería de la sala (Jua B. Justo 335 sur, Rivadavia) a $10.000.