Coldplay realizará el preestreno del álbum “Moon Music” en el Valle de la Luna La experiencia inmersiva permitirá a los afortunados asistentes escuchar el disco antes de su lanzamiento oficial en un entorno natural único.

Coldplay realizará el preestreno de su álbum “Moon Music” en el impresionante Parque Provincial Ischigualasto, también conocido como el Valle de la Luna. Warner Music Argentina ha organizado una experiencia inmersiva que permitirá a los asistentes disfrutar de la música de la banda británica en un entorno natural impresionante.

El evento se llevará a cabo antes del lanzamiento oficial del álbum y ofrecerá a los seleccionados la oportunidad de escuchar “Moon Music” en un escenario que complementará perfectamente la música.

Aunque la banda no estará presente, el espectacular paisaje del parque promete una vivencia sensorial inolvidable.

Esta “pre escucha” forma parte de una campaña publicitaria global de Coldplay, y el único lugar en Argentina donde se realizará será en San Juan.

SOBRE COLDPLAY

Coldplay es una banda británica de estilo pop rock alternativo fundada en Londres en el año 1996. Comparados con otras formaciones como Oasis, U2, Radiohead o Travis, el grupo es actualmente uno de los más relevantes del panorama musical de las últimas décadas, superando los 100 millones de copias vendidas. Han sido, además, nombrados por la MTV como la segunda mejor banda del nuevo milenio tras Oasis.

Los inicios de Coldplay se remontan a la etapa universitaria de Chris Martin y Jonny Buckland, dos jóvenes aficionados a la música que se conocieron en la universidad y decidieron formar una banda a la que llamaron Pectoralz.

Poco después se uniría otro compañero de clase de ambos, Guy Berryman, así como un viejo amigo de Martin, Phil Harvey, como su manager. Tras algunos proyectos iniciales, al año siguiente se completaría la banda con Will Champion, un joven al que Martin había conocido en un autobús cuando ambos se dirigían a jugar un partido de hockey. Ya con los cuatro miembros, la banda pasó a llamarse Starfish y a tocar en algunos clubes, actuaciones en las que cada vez ganaban más admiradores.

Con el paso del tiempo volvieron a cambiar de nombre, esta vez optando por el definitivo, The Coldplay. 1998 fue el año del debut oficial del grupo con el lanzamiento de un EP, Safety, del que se grabaron 500 copias. A finales de ese año, además, llegaría su primer contrato discográfico con el sello independiente Fierce Panda, bajo el que, a principios de 1999, lanzaron el EP Brothers & Sisters. El éxito adquirido por la banda trajo consigo la firma de otro contrato de 5 álbumes con el sello Parlophone. Las grabaciones empezaron a ser muy agitadas, especialmente con el EP The Blue Room.40, que generó enfrentamientos entre Martin y Champion, llegando a expulsar a este último del grupo para, posteriormente, readmitirle.

MIRA TAMBIÉN Primeros detalles del evento de Coldplay en San Juan

Una vez solucionados estos conflictos, los cuatro decidieron convertir a la banda en una democracia, repartiendo los ingresos por igual y estableciendo como norma que, si alguno llegaba a consumir drogas duras, el grupo se disolvería. En el año 2000 Coldplay lanzó su primer álbum de estudio, Parachutes, del que fue especialmente exitoso su single Yellow, que rápidamente subió posiciones en las listas musicales. Con este álbum realizaron su primera gira que incluyó una actuación en el festival Glastonbury. El álbum se situó a la cabeza de las listas de venta británicas e incluso recibieron una nominación a los Premios Mercury. El éxito obtenido en su país natal les llevó a probar suerte en el mercado estadounidense en el que, aunque al principio no lograron un éxito inmediato, alcanzaron el doble disco de platino en cuanto a ventas y recibieron el Premio Grammy a Mejor Álbum de rock alternativo.

Dos años después la banda británica lanzó A rush of Blood to the Head (2002) con temas como In my Place o The Scientist. Esta vez iniciaron una gira internacional por los cinco continentes en la que se dieron a conocer al mundo entero y en la que también grabaron un álbum en directo, Live 2003. Poco a poco Coldplay ganó popularidad entre el público, incluso siendo elegidos por los lectores de la revista Rolling Stone como Mejor banda del año, y volvió a ganar el Grammy a Mejor Álbum de rock alternativo por su segundo disco. Tras un descanso de los escenarios que utilizaron para preparar su siguiente disco, en 2005 llegó X&Y, que rápidamente se convirtió en el álbum más vendido del año gracias a temas tan potentes como Speed of Sound que les abrieron las puertas de famosos festivales como Coachella.

Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), cuarto disco de estudio de la banda, tuvo una clara influencia hispánica tras haber realizado una gira por España y varios países de América latina. De él se extrajeron sencillos de considerable éxito como Violet Hill o Viva la Vida, con sonidos más graves alejados del falsete, protagonismo de órganos y sintetizadores y una mayor predominancia de la voz. Viva la Vida se convirtió en uno de los álbumes vendidos más rápidamente en la historia del Reino Unido y con él recibieron numerosos elogios y premios como los Brit Award a Mejor Grupo Británico, Sencillo por Viva la Vida y Mejor Álbum. Desde el gran éxito de este disco,

Colplay ha lanzado los discos Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014), A head full of dreams (2015), Everyday life (2019) y Music of the spheres (2021), en los que experimentaron con sonidos más potentes y empáticos, y que les llevaron a recorrer el mundo y a actuar en eventos como la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 junto a artistas como Rihanna o Jay-Z. Además de por sus éxitos musicales,

En junio de 2024, presentaron con el single feelslikeimfallinginlove un nuevo disco de estudio, Moon Music, producido por Max Martin. Como muestra de su compromiso con la ecología, las distintas ediciones del álbum están fabricadas con materiales reciclados.

Coldplay es una banda reconocida por su fuerte activismo social, apoyando a organizaciones como Amnistía Internacional y Oxfam (con esta última colaboran en favor del comercio justo).

Algunos de sus miembros también se han pronunciado en contra de la invasión de Irak en el año 2003 y han participado en múltiples eventos para la recaudación de fondos destinados a la caridad, entre otras causas.

Curiosidades sobre Coldplay

¿Cuándo se separó Coldplay?

Por suerte eso no ha sucedido aunque Chris Martin explicó en diciembre de 2021 en una entrevista de la BBC que la banda lanzaría 3 álbumes hasta esa fecha pero también explicó que eso no supondría el fin de la actividad del grupo.

¿Qué significa el símbolo de Coldplay?

Es una mezcla de formas caleidoscópicas y la Flor de la Vida, una figura geométrica, compuesta por 19 círculos completos y 36 arcos circulares.

¿Cuál es la canción más famosa de Coldplay?

Viva la vida