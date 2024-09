Primeros detalles de la presentación del nuevo disco de Coldplay en San Juan Se trata de una producción de Warner Music para brindar una experiencia exclusiva a los seguidores de la banda, que no estará de manera presencial.

El Gobierno de la provincia confirmó que el Valle de la Luna será el escenario para la preescucha exclusiva del próximo álbum, Moon Music de la banda Coldplay. Será el único lugar de Argentina donde se realizará un evento de este tipo, en el que los participantes podrán escuchar en exclusiva las nuevas canciones organizado por Warner Music.

Será el 1 de octubre y la escucha será mediante auriculares especiales, así se podrá disfrutar de la música sin generar contaminación sonora en este espacio natural protegido como es Ischigualasto. Es por eso que se tomarán todas las medidas necesarias para que la acción respete en su totalidad el ambiente natural, para ello se proveera de auriculares especiales para que no producir contaminación sonora.

Además, la iniciativa incluirá el uso de materiales reutilizables, alineándose con los principios de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.

Se esperan detalles de saber cómo podrá participar el público de tamaño evento.

El comunicado del Gobierno de San Juan sobre la presentación del disco de Colplay en Ischigualasto

El Gobierno de San Juan expresa su más profundo agradecimiento a la banda Coldplay y a Warner Music Argentina, por haber elegido el icónico Valle de la Luna, en el Parque Ischigualasto, como escenario para la pre-escucha exclusiva de su próximo álbum, Moon Music.

Nos llena de alegría y orgullo como sanjuaninos que este entorno único, reconocido internacionalmente, sea el marco perfecto para un evento de tal magnitud, en sintonía con el respeto y la conexión con la naturaleza que Coldplay promueve. Sin duda, esta pre-escucha será una oportunidad excepcional para que el Valle de la Luna recorra el mundo, mostrando la belleza y singularidad.

El evento se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, coincidiendo con el atardecer, y contará con la presencia de invitados especiales y fanáticos que, mediante auriculares especiales, podrán disfrutar de la música sin generar contaminación sonora en este espacio natural protegido.

Este acontecimiento será registrado no solo por su exclusividad, sino también por ser un evento que une arte, naturaleza y conciencia ambiental en un escenario único, reforzando la importancia de preservar el patrimonio que compartimos. Asimismo, todos estarán al tanto de los cuidados y medidas necesarias para preservar el ambiente natural del Parque Ischigualasto.

Agradecemos nuevamente a Coldplay y Warner Music Argentina por este honor y por contribuir a que nuestro patrimonio se destaque en el escenario global, reafirmando la importancia de proteger y cuidar lo nuestro.

SOBRE EL DISCO

Moon Music (Música lunar) es el próximo décimo álbum de estudio de la banda británica de pop y rock alternativo Coldplay. Es uno de los lanzamientos más esperados del año y la fecha elegida es el próximo 4 de octubre por Parlophone en el Reino Unido y por Atlantic Records en los Estados Unidos, siendo la segunda parte de su proyecto Music of the Spheres, después de From Earth with Love (2021).

Ambos álbumes están siendo apoyados simultáneamente a través de la gira mundial de Music of the Spheres.