Cómo habría sido la primera cita de la China Suárez con Franco Colapinto: “Lo esperaba desnuda en la cama” Pepe Ochoa en LAM leyó los mensajes que la actriz le habría enviado al piloto de Fórmula 1 y que terminaron en tres noches apasionadas en Madrid

Mientras la China Suárez y Mauro Icardi transitan su propia historia de amor, en medio de todo el escándalo con Wanda Nara, comenzaron a aparecer detalles del romance que no fue, o tal vez nunca aspiró a serlo, entre la actriz y Franco Colapinto. En LAM presentaron los primeros supuestos chats entre ambos.

Pepe Ochoa leyó algunos de los mensajes que le llegaron, según comentó, a través de uno de los mejores amigos del piloto de Fórmula 1. “La China le habló a Colapinto. Le habla desde su cuenta secundaria. Ella lo encaró y le pone ‘¿no me vas a empezar a chamullar?’. De frente manteca, eso le escribe la China a Franco Colapinto”, reveló el periodista sobre cómo la protagonista de Linda y El Hilo Rojo habría iniciado su charla con el corredor automovilístico.

Según su relato, fue ella quién propuso tener una cita en la capital española y dispuso todo para conquistarlo. “Él, como es medio lerdo, arrugó. Ella lo arranca a apurar, le da una fecha y le pone ‘me saco pasaje, voy a Madrid”, detalló, sorprendiendo a las “angelitas” que celebraron su actitud.

“Mas allá de que la China pueda o no pueda económicamente, me parece que Colapinto en la Fórmula 1 se maneja una cantidad de plata gigante, yo me preguntaba por qué no le invitó a ella el pasaje. Y me contaron que por más que él sea una estrella, no tiene liquidez para pagar mucho”, pormenorizó el panelista.

“Ella se sacó un pasaje, pagó el hotel, una suite, y en el momento en el que se iban a encontrar ella le dice ‘llegué, venite al hotel’. Le da la habitación y estaba en la suite emperador”, aseguró, mientras este amigo del piloto daba otros detalles íntimos que generaron molestia entre el resto del panel del ciclo de Ángel de Brito por sus indiscreciones.

“En el chat me dicen: ‘el chabón llegó y dijo que ella lo estaba esperando directamente en bolas en la cama’. En otro mensaje me dice ‘culearon todo el finde’. ‘Ella tenía todo armado y el plan de los tres días en Madrid, en donde iban a comer… La China garpaba todo. Lo manejó todos esos días’”, reprodujo los mensajes de este amigo de Colapinto sobre aquel encuentro.

“Ella le dijo que la iban a llamar de todos lados, pero que iba a cuidar su relación”, sostuvo, siendo este el supuesto motivo, junto a otros como el tatuaje que ella se realizó en honor a él o la decisión de ella de “bajarse” de una entrevista con Susana Giménez, lo que habría conseguido que él se aleje de Eugenia.

También este vínculo de Franco Colapinto con la ex de Benjamín Vicuña habría hecho mella en que no prospere nada más entre él y Nicki Nicole, con quien él había tenido también un acercamiento. El conductor también sumó otro dato de la enemistad aún más antigua que existiría entre la actriz y la artista de música urbana. “Nicki Nicole se sacó, casualmente, una foto con Wanda porque las dos odian a la China porque vienen de Trueno. Ahí hubo también una mordidita”, aseveró De Brito.

Hace un día se dio a conocer que el automovilista argentino dejó de seguir a la ex Casi Ángeles en Instagram, la red social en donde nació su vínculo. Este movimiento, que no pasó inadvertido, parece haber desencadenado una respuesta inmediata por parte de ella, quien también dejó de seguir al piloto piloto de la escudería Alpine.