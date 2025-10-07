Con una emotiva presentación, el sanjuanino Jaime Muñoz pasó a la semifinal de La Voz Argentina El joven de San Juan interpretó "Recuerdame".

La noche del lunes 6 de octubre fue decisiva en La Voz Argentina, cuando los equipos de Lali Espósito y Luck Ra definieron a sus semifinalistas tras una intensa ronda de cuartos de final transmitida por Telefe. En esta etapa, Alan Lez y el sanjuanino Jaime Muñoz por el Team Lali, junto a Nicolás Behringer y Nathalie Aponte por el Team Luck Ra, aseguraron su lugar en la siguiente fase, mientras que cuatro participantes quedaron eliminados.

El Team Lali abrió la jornada con presentaciones de alto nivel. Jaime Muñoz interpretó “Recuérdame” de Carlos Rivera y emocionó a todos con su voz y su fiel guitarra.

La decisión, tomada por el promedio de puntajes de los cuatro coaches —Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti—, dejó fuera de competencia a Giuliana y Valentino. Alan fue el primer clasificado a semifinales, recibiendo una ovación que lo dejó sin palabras. Poco después, el conductor Nico Occhiato anunció que Jaime completaba el dúo de semifinalistas del equipo.

Tras la doble eliminación en ambos equipos, los primeros semifinalistas de La Voz Argentina 2025 quedaron definidos: Alan Lez y Jaime Muñoz por el Team Lali, y Nicolás Behringer y Nathalie Aponte por el Team Luck Ra. El proceso de selección, en el que los coaches ya no pueden salvar a los participantes y las decisiones se toman por puntaje, eleva la tensión y la expectativa de cara a las próximas etapas. Resta conocer quiénes completarán el cuadro de semifinalistas por los equipos Miranda! y Soledad, lo que mantiene en vilo al público y a los propios concursantes.

La gran final está pautada para el próximo lunes 13 de octubre, en lo que será una gala en vivo. Los ganadores se medirán mediante el voto del público, que, desde sus casas, podrá elegir su candidato favorito para hacerse con el premio mayor.

Mirá la interpretación de Jaime Muñoz: