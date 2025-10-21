Concurso mural en el Chalet Cantoni: 2 millones de pesos para el ganador El trabajo deberá destacar la identidad del espacio cultural ubicado en la histórica casona de Rivadavia, una vidriera para distintas manifestaciones artísticas de San Juan. El plazo de inscripción vencerá el 2 de noviembre. Acá tenés toda la info para saber cómo participar.

El Chalet Cantoni – Casa Cultural, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, ha lanzado la “Convocatoria Mural 2025”, un concurso a través del cual dotará al icónico edificio con su primera gran obra de arte urbano y que ofrecerá un premio de $2.000.000 al diseño ganador. La convocatoria tiene como fecha límite el 2 de noviembre y está dirigida a artistas visuales y muralistas mayores de 18 años con residencia en San Juan, quienes podrán participar de forma individual o colectiva, con una propuesta inédita.

La iniciativa busca destacar la identidad del espacio cultural, estimular el diálogo entre el arte, la comunidad y potenciar la experiencia artística de quienes lo habitan

La temática es específica: celebrar la historia y evolución del Chalet como núcleo de producción artístico-cultural en la provincia. “Sabemos que es un patrimonio histórico, pero la idea es que en ese mural quede plasmado cómo fue evolucionando el chalet como casa cultural”, dijo a DIARIO DE CUYO Natalia Ventimiglia, directora del espacio. “Hemos abierto las puertas para música, teatro, artes visuales… Una vez por mes hay inauguraciones de muestras, estamos con ciclos de cine, con ciclos de teatro, con ciclos de stand-up, con ciclos de música. Les hemos abierto las puertas a los artistas sanjuaninos para que puedan tener otro espacio más para mostrar lo que hacen. Es una vidriera importante para ellos y ese es el concepto que queremos destacar en este concurso“, sumó, no sin considerar el impulso que el Chalet -con su agenda de actividades- le ha dado a toda esa zona.

El mural ganador se plasmará en el ingreso al Chalet, sobre el lado derecho, que ha sido preparado especialmente para la ocasión con el apoyo de la Municipalidad de Rivadavia, que dejó la pared en condiciones para ser trabajada. Por otra parte, “la Pinturería Robles donará todos los materiales, pintura, pinceles, rodillos, aerosoles, lo que sea necesario para la realización del mural” aseguró Ventimiglia.

El jurado encargado de seleccionar la propuesta ganadora está compuesto por la funcionaria y referentes destacados del rubro: Jamile Apara, Iván Manrique, Lolo Riquelme y Lucas Sepúlveda.

Datos de la convocatoria