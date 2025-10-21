Escándalo por fotos de Camilota en bikini La influencer fue duramente cuestionada en las redes sociales, donde la acusaron de gastarse la plata que supuestamente recaudó cuando su hermano estuvo internado.

Camilota dejó atrás los días de estrés y angustia por la internación de Thiago Medina y tras celebrar el baby shower de su hermana Brisa se tomó unas horas de relax en un hotel, donde se sacó varias fotos eróticas en un jacuzzi.

“Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance”, escribió la influencer contenta de haberse dedicado un tiempo, aunque jamás se imaginó la cantidad de mensajes que le lloverían por la publicación. Es que varios usuarios la acusaron de gastarse la plata que supuestamente recaudó mientras su hermano estaba en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Camilota, con champagne en el jacuzzi y bikini negra.

“Se fue de spa con la plata que juntó. Jaaaa, que se jodan los que donaron, ella la está disfrutando”, “Hace unos días pedía plata por el hermano ¿y ahora publica esto?“, ”Después andás reseca y no tenés ni para el Uber”, “Si te elegís a vos, invertí en educación, estudiá, aprendé un oficio. Progresar no es ir a un spa y tomar champagne mientras no tenés un trabajo ni obra social. ¡Crecé Camila, madurá!“, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Lo cierto es que en su momento, Camila Deniz solo pidió que los emprendedores y marcas se comunicaran con ella para poder accionar en las redes, ya que no podía costear los traslados al centro médico. La única vez que expuso su alias fue cuando necesitó comprarse los audífonos porque le detectaron un problema auditivo de nacimiento.

Por qué Camilota no quiso caminar a Luján para agradecer por la salud de Thiago Medina

Camilota fue la familiar de Thiago Medina que más pidió por él en las redes sociales. Rogó para que todo el país se uniera en cadena de oración y cuando el panorama parecía devastador sucedió el milagro. El joven salió de terapia intensiva y Daniela Celis caminó a Luján para agradecer, pero ella no y fue duramente criticada.

Thiago Medina y su hermana Camilota.

Harta de los comentarios malintencionados, explicó en Intrusos (América) el motivo por el que no quiso sumarse a la peregrinación y fue contundente: “Muchos me dicen que no fui a Luján, a agradecer.Yo no creo en las estatuas. Yo creo en Dios“.