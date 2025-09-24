El desesperado pedido de la familia de Thiago Medina: “Necesitamos un milagro” El exparticipante de Gran Hermano permanece en terapia intensiva tras un grave accidente en moto.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano de 22 años, continúa internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, Buenos Aires. Su estado se agravó tras un accidente en moto ocurrido hace 12 días, lo que motivó la implementación de medidas críticas por complicaciones pulmonares.

Los médicos decidieron colocarlo en posición prono, boca abajo, un recurso reservado para cuadros graves. Su hermana, Camila Deniz, conocida como Camilota, pidió públicamente oraciones, movilizando a familiares, amigos y seguidores en una cadena de apoyo a través de redes sociales.

Cirugías y evolución médica

Tras el accidente, Medina fue sometido a una cirugía de urgencia de más de cuatro horas para reparar la parrilla costal, extirpar el bazo y tratar múltiples fracturas y daño pulmonar severo. Desde entonces permanece sedado, con asistencia respiratoria mecánica y monitoreo constante.

En las últimas 48 horas, su cuadro se complicó por atelectasia parcial y una injuria pulmonar, situación que llevó a los médicos a la posición prono para mejorar la oxigenación. El último parte indica que continúa bajo cobertura antibiótica, la atelectasia se resolvió con kinesio-terapia y el pronóstico sigue siendo reservado.

La voz de Camilota

Camilota se convirtió en la principal portavoz del estado de salud de su hermano en redes sociales. En varios videos, expresó el impacto emocional en la familia y solicitó apoyo espiritual: “Necesitamos un milagro, que haga un milagro sobre su vida. Les pido, de corazón, que se unan a nosotros en oración”.

La joven detalló la complejidad del cuadro: “Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”. Insistió en la importancia de la fe y la unión de las oraciones para acompañar la recuperación de Thiago y la fortaleza de quienes lo aman.

Solidaridad y comunidad

El pedido de Camilota generó una ola de empatía y solidaridad. Miles de seguidores se sumaron a la cadena de oración, mientras amigos y figuras públicas compartieron mensajes de apoyo. La expareja de Medina, Daniela Celis, también se sumó, destacando la importancia de la unión y la fe en este momento.

La familia pidió respeto por la intimidad y permanece enfocada en la recuperación del joven. La comunidad digital continúa acompañando con esperanza y mostrando solidaridad ante la difícil situación de Thiago Medina.

A pesar de la gravedad del cuadro, los médicos mantienen vigilancia constante y continúan evaluando cada paso de la recuperación. La familia se mantiene unida, mientras sus seguidores sigue acompañando con oraciones, mensajes de aliento y muestras de cariño que refuerzan la esperanza de un pronto mejoramiento.