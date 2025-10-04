Concurso Vicente Costanza 2025: cuatro son los jóvenes músicos ganadores Son alumnos del Departamento de Música de la FFHA de San Juan y el año próximo tendrán sus actuaciones solistas con la Sinfónica de la UNSJ y con la Orquesta Juvenil.

4 jóvenes artistas, alumnos del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFFHA), ganaron el certamen anual Vicente Costanza. La Comisión organizadora del Concurso dio a conocer los nombres de los ganadores, tanto a nivel Universitario como Preuniversitario, luego de las actuaciones de los estudiantes, cuya ronda presencial tuvo lugar el viernes 3 de octubre, en el Auditorio Juan Victoria.

El Premio de la Orquesta Sinfónica quedó en manos de Cristian Peralta, Ana Paula Sarduy Pérez y Sol Melody Aranguez, quienes actuarán como solistas junto a la Orquesta Sinfónica del Centro de Creación Artística Orquestal de la Universidad Nacional de San Juan, dirigida por el Maestro Wolfgang Wengenroth, en la temporada 2026.

Por su parte, el Premio Departamento de Música fue para Anna Martina Andrada Pinto, quien tendrá una ejecución con la Orquesta Juvenil del Departamento de Música.

Además recibieron Menciones Agustín Ismael Villarroel y Matías Gabriel Gilyam Rodríguez.

El concurso

Cada año, el Departamento de Música, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, convoca a alumnos de ese departamento para ser parte del Concurso Mº Vicente Costanza, organizado en conjunto con el Centro de Creación Artístico Orquestal, con la participación del Complejo Auditorio Ingeniero Juan Victoria.

El objetivo es motivar a los jóvenes talentos y también brindarles la posibilidad de actuar como solistas en conciertos públicos, nada menos que en el Auditorio.

Tal como informa la FFHA, el concurso tiene como propósito otorgar la oportunidad a todos los alumnos del Departamento de Música de actuar como solistas con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Este proyecto está vinculado a los contenidos de los planes de estudios de todos los instrumentos, ya que en ellos se requiere el estudio de distintas obras-conciertos a lo largo de las carreras de intérprete musical, tecnicaturas y profesorados. Además, contempla dos categorías abarcando todos los instrumentos existentes en los planes de estudio vigentes: primera categoría nivel PreUniversitario y la segunda categoría, nivel Universitario.

También, el Departamento de Música instauró un premio para aquel alumno que obtenga el segundo lugar en el orden de mérito. Se trata de un concierto con la Orquesta Juvenil.

Su nombre rinde tributo a Vicente Costanza, “figura fundamental en la música de la provincia”. Fue un italiano nacido en Sicilia, quien en 1928 emigró a Argentina con su familia siendo muy pequeño. Aquí desarrolló una invaluable carrera musical, convirtiéndose en un destacado violinista.