Confirmado: Marianela Mirra está embarazada Lo confirmó la exganadora de Gran Hermano, en medio de los rumores que se desataron los últimos días.

Tras días de intensos rumores, la exganadora de Gran Hermano Marianela Mirra (41) confirmó estar embarazada de su primer hijo junto al exgobernador de Tucumán José Alperovich (70), quien cumple prisión domiciliaria por una condena de 16 años por abuso sexual contra su sobrina.

Según publica Clarín, la confirmación llegó a través de su amigo y excompañero de reality, Gastón Trezeguet, a quien Mirra le confió la noticia.

“Estoy esperando un bebé de José”, le escribió Marianela, revelando además que el embarazo, de dos meses, fue logrado mediante un tratamiento de fertilización in vitro.

Domiciliaria y convivencia

La pareja reside junta en un departamento en Puerto Madero desde junio, cuando Alperovich recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad y estado de salud.

Con esta noticia, Mirra también desmintió una supuesta ruptura que había anunciado en sus redes sociales en mayo.

Según le explicó a Trezeguet, esa publicación fue una estrategia para evitar el acoso mediático que sufría durante sus visitas al penal de Ezeiza.

Marianela Mirra.

“Nunca hubo ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más”, aclaró.

Antes de esta confirmación, la noticia había sido adelantada por la periodista Fernanda Iglesias, quien citó fuentes de la clínica de fertilidad.

Sin embargo, cuando un móvil televisivo la abordó en la calle para consultarle sobre el tema, Mirra reaccionó con enojo. “¡Qué falta de respeto! ¡Dejame en paz!”, expresó, acusando al periodista de acoso y negándose a dar declaraciones.

Este será el primer hijo para Mirra y el quinto para Alperovich, quien ya es padre de cuatro hijos de su matrimonio anterior con Beatriz Rojkés.