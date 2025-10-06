¿Cuesta arrancar la semana? Mirá lo que también podés hacer hoy lunes 6 en San Juan Para ponerle onda, nada mejor que abrir un lugarcito en la agenda y pasar un buen momento. La cartelera de la provincia tiene buenas opciones para distenderse y disfrutar.

¿Quién dijo que el disfrute tiene que ser solo los fines de semana? Hoy es lunes, cuesta arrancar, pero para cargar las pilas y hacerlo más llevadero, no es mala idea salir a dar un paseo por San Juan. Hoy, la mejor propuesta podría ser recorrer alguna de las exposiciones que hay en la provincia -varias y muy buenas- o bien visitar algunos de los edificios culturales emblemáticos que quizás no conocés o disfrutar de las bellezas que hacen los artesanos sanjuaninos. Y algo muy bueno: todas las propuestas son gratuitas. Te damos algunas ideas, con toda la info:

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Auditorio Juan Victoria. Entrada gratis.

Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella. Podra visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Florencia y Andrés Irustia Dessesff, hasta el 2 de noviembre, de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Marcelo Uliarte. Exposición de artes visuales. En Artify (Córdoba 519 oeste). Entrada libre y gratuita

Museo Franklin Rawson. Foyer: Muestra de estudiantes de la carrera de artes visuales de la FFHA-UNSJ titulada: ‘Poéticas que crean comunidad: diálogos y procesos del hacer artístico’. Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 h con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Gratis.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. De lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.

Auditorio Juan Victoria. Visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.