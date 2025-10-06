Ecos del “regreso” de Soda Stereo en San Juan, ¿qué se anda diciendo por estos pagos? Consultados por DIARIO DE CUYO, Enzo Pérez, Emanuel Cavalli, Kika Alonso, Rulo Fernández y Chichón Hernández dieron su opinión acerca de este espectáculo, donde Alberti y Bosio compartirán escena con una recreación tecno de Cerati. Estrenará en 2026 y ya tiene entradas agotadas en Argentina.

El anuncio de “Ecos” fue un verdadero bombazo. En un santiamén se agotaron las (hasta ahora) cinco funciones en Argentina, previstas para el 21 y 22 de marzo, 6 de abril, 4 y 10 de junio de 2026 en el Movistar Arena; y ya se anunciaron shows en Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España. Y a la par de quienes no quieren perderse esta propuesta -que promete revivir la magia de Soda Stereo, con Alberti, Bosio y una recreación de Cerati– hay otro montón que, sobre todo a través de redes sociales, manifestó su descontento con este espectáculo que tildaron de “comercial” y “oportunista”, entre otros epítetos.

Las aguas están divididas respecto de “Ecos” y en San Juan no se encontrará la excepción. Consultados por DIARIO DE CUYO, cantantes, músicos y fans de la provincia -mucho más y algo menos seguidores de la banda que marcó la escena en Latinoamérica, pero en todos los casos admiradores de Cerati-opinaron sobre este “revival” que no deja de tener su costado controvertido.

A favor, pero muy a favor, se manifestó Emanuel Cavalli (de Dynamo Rock), un súper fanático de Soda que ya tiene su entrada para “Ecos”.

A término medio, en un lugar más neutral se ubicó la cantante Kika Alonso, a quien no le atrae personalmente, pero tampoco le parece mal.

Y muy lejos de sentirse seducidos con la iniciativa están Chichón Hernández (fundador del recordado grupo La Gente), Rulo Fernández (que hoy está en Mendoza con Los Tribunos, haciendo un tributo a Andrés Calamaro) y Enzo Pérez (músico y arreglador de Camerata San Juan).

En primera persona

Luis “Chicón” Hernández

Yo no podría ir a ver Soda Stereo sin Gustavo Cerati. Por más que me lo pongan, que hagan un Gustavo holístico con toda la tecnología, la inteligencia artificial y demás, No está Gustavo Cerati, que es el compositor, el alma. Quizás suene muy analógico mi comentario, pero Soda sin Cerati no es Soda. Y Soda con Cerati virtual es un tributo a Soda, que lo podría hacer cualquiera. Está bien, está Zeta Bosio, está Charly Alberti, pero… son músicos invitados. En Soda Stereo son reemplazables. Cerati es Soda Stereo. Definitivamente. Es lo que yo pienso.

Enzo Pérez

En general desconfío del revival como género. Me parece, de alguna manera, un renunciamiento artístico en pos de un objetivo comercial o, en el mejor de los casos, de la nostalgia. Creo que un músico tiene potestad sobre su obra y puede usarla o “usufructuarla” como mejor le parezca, pero una versión de Soda sin Cerati (vivo) me parece inconcebible, rayando lo antinatural. Simple opinión de fan, nunca juicio.

“Rulo” Fernández

Soda Stereo tiene una importancia vital en el contexto del rock latinoamericano a partir de los ‘80 con una influencia notable en muchísimos músicos que vinieron después. Si bien los 3 integrantes eran muy importantes, Cerati, para mí, era fundamental e irreemplazable. La vuelta de Soda para el 2026 sin el Gustavo real en el escenario no me seduce demasiado. Tuve la suerte de verlos en vivo y por más tecnología que lo intente traer, nada se va a comparar con aquellos buenos momentos y el dolor de ahora de saber que ya no está. El vacío de este líder no lo llena la tecnología, ni su hijo Benito, ni cualquier cantante que cante sus canciones, incluso con los otros dos miembros originales. Yo dejaría que la música de Soda siga presente en cada banda que la tributa y muy bien en varios países. Veo un sentido comercial en esta “nueva” vuelta.

Kika Alonso

Yo personalmente no me siento atraída por un show de música en vivo con un holograma, pero tampoco me parece mal que a mucha gente le parezca una experiencia valiosa. Con la IA se pueden crear experiencias alucinantes. Ésta en particular no me llama la atención, pero mi postura es neutral.

Emanuel Cavalli

Para mí como fanático de Soda Stereo y fanático de Gustavo Cerati esta vuelta de Soda, este Soda Stereo “Ecos” me entusiasma un montón. Me gusta la idea, me gusta la propuesta del avatar. He visto cosas que están haciendo por el estilo y me parecen muy buenas, así que nada, con toda la expectativa tengo entrada para ir a dos de los shows con mi familia, así que bastante, bastante entusiasmado con esta vuelta de Soda. Fui a “Gracias Totales”, fui al Cirque du Soleil, todos me gustaron. Más allá de que esté o no esté Gustavo, tienen su encanto, tienen su emoción y tienen sus momentos que son impagables, así que yo estoy totalmente a favor de esta vuelta de Soda y esperando que llegue el momento para ver con qué nos sorprenden o no.

Lo que se sabe hasta ahora del espectáculo

“Ecos” es el show que devolverá a Soda Stereo a los escenarios, o al menos así lo anuncian. Charly Alberti y Zeta Bosio tocarán en vivo y en directo, a la par de Gustavo. ¿¡Cómo!? Harán una recreación digital de vanguardia con Cerati, que utiliza grabaciones originales inéditas de su voz y de su guitarra, extraídas de las giras de la banda entre 1997 y 2007. Dicen que no es un holograma convencional, que tampoco es producto de la IA, sino una puesta en escena inmersiva.

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado. La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca. Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre”, dice el comunicado oficial. “No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”, agrega sobre este espectáculo que toma el nombre de un tema de “Nada Personal” (disco de 1985) y que, tal como consignó la revista Rolling Stone, está inspirado en experiencias como “ABBA Voyage”.

Un artista que se extraña

Gustavo Cerati (voz y guitarra), Zeta Bosio (bajo) y Charly Alberti (batería) fundaron Soda Stereo en 1982. Tras un éxito rotundo, se separaron en 1997 y Gustavo comenzó oficialmente su carrera solista con el lanzamiento de su álbum Bocanada, en 1999 (aunque ya había lanzado un álbum solista, Amor Amarillo, en 1993, mientras la banda aún estaba activa).

El 15 de mayo de 2010, el músico sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en Caracas, Venezuela, después de un concierto, lo que lo dejó en coma durante más de cuatro años. Tras ser trasladado a Buenos Aires, permaneció en esa condición hasta que falleció el 4 de septiembre de 2014, a los 55 años.

Figura del rock latinoamericano, su obra musical, tanto con Soda Stereo como su carrera solista, sigue siendo valorada e influyente.