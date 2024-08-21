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Darío Barassi, con doble chance en los Martín Fierro 2024: todos los nominados

El sanjuanino fue elegido para competir en dos categorías.

Por Redacción Diario de Cuyo

Darío Barassi, con doble chance en los Martín Fierro 2024: todos los nominados Darío Barassi, con doble chance en los Martín Fierro 2024: todos los nominados

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Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) anunciaron este miércoles los nominados de la próxima edición de los Premios Martín Fierro. La ceremonia se realizará el lunes 9 de septiembre en el Hotel Hilton Buenos Aires, y será conducida por Santiago del Moro.
En ese marco, se destaca que el sanjuanino Darío Barassi tendrá doble chance para alzarse con alguna estatuilla. Por un lado, compite en la categoría “Mejor labor conducción masculina”, en la que también están Del Moro con Gran Hermano, Guido Kaczka (Los 8 escalones de los 3 millones) y Claudio Rígoli (Telenueve). Por otro, el programa actual de Barassi, “Ahora caigo”, buscará ganar dentro de “Mejor programa de Entretenimiento/Conducción”, ante “Los 8 escalones de los 3 millones” y “Pasapalabra Especial Famosos”.
Darío Barassi.

Los nominados a los Premios Martín Fierro 2024

darío barassi

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