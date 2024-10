Darío Barassi protagoniza “Gutiérrez es mai neim”, una serie que mezcla investigación criminal con un tono absurdo y humorístico, y que llegará en exclusiva a una plataforma internacional. Con un elenco encabezado por Darío Barassi y Yayo Guridi y bajo la dirección de Jesús Braceras, esta serie plantea una visión completamente distinta del típico policial, con un enfoque lleno de situaciones inverosímiles y personajes fuera de lo común.

La trama gira en torno a la investigación del asesinato del embajador ruso en Argentina, cuyo cuerpo es hallado con un disparo en el frente en una zona portuaria del conurbano bonaerense. El caso, que tiene repercusiones diplomáticas importantes, es asignado al subcomisario Roberto Gutiérrez, interpretado por Darío Barassi, un oficial de policía cuya carrera ha estado marcada más por situaciones insólitas que por logros profesionales.

A su lado está su fiel compañero, el teniente Rubén Torcoletti, interpretado por Yayo Guridi, con quien compartirá momentos tanto tensos como ridículos en su intento por resolver el crimen. Esta pareja de oficiales deberá colaborar con la CIA en una investigación llena de obstáculos y situaciones inverosímiles.

La serie marca un hito importante en la carrera de Darío Barassi, quien asume por primera vez un protagónico en una serie policial para adultos. Barassi, conocido por su estilo cómico y sus múltiples apariciones en televisión, encarna al peculiar subcomisario Roberto Gutiérrez, un personaje que promete ser tan excéntrico como encantador.

“Tenía ganas de un desafío grande, salir de mi propia comodidad y con un cambio total de look”, dijo Barassi en una entrevista con Teleshow.

Necesitaba perder el control, llevo 5 años conduciendo un programa, manejando todo perfecto y necesitaba perder un poquito el control, estar incómodo , desafiarme un poco artísticamente, para que la carrera sea más rica y para que la gente pueda ver algo de versatilidad .Después por ahí lo ven y no les gusta… pero no creo, estoy poniendo el 100 de mí, estoy todo el tiempo cómodamente incómodo” comentó.

“El look es distinto, el pelo es muy fuerte, las condiciones físicas… es un policial humorístico con un poco de drama; son jornadas muy extensas, me buscan a las 5 de la mañana, me devuelven a las 8 de la noche, hago lo que puedo con la vida, son condiciones que me están poniendo al extremo, pero estoy chocho. Pero lo necesitaba, lo deseaba, es mi primer protagónico en una plataforma, ya había hecho “Chueco”, pero era un color distinto, uno que me quedaba más cercano, este no” compartió el actor.