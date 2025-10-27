De cara a Halloween, el cine de terror se apodera de las pantallas de San Juan Al menos en dos de las salas comerciales que hay en la provincia habrá una programación especial, con títulos escalofriantes y entradas a precios más bajos.

Si bien para los fanáticos del terror -que muchos hay en San Juan- no existe una ocasión especial para darse una buena panzada de películas de esas que hacen castañear los dientes, es cierto que de cara a Halloween -el 31 de octubre- muchos espectadores toman envión y, solos o acompañados, se animan a sentarse frente a historias que quitan el aliento y dejan a más de uno sin pegar un ojo durante días… o al menos horas.

Si es más de suspenso que de terror, si apunta más a lo psicológico, si es del palo de la ciencia ficción, si va por el lado del slasher o se zambulle entre fenómenos sobrenaturales… en esta época todo vale.

Como sea, para los ocasionales y también para el fandom del espanto, hay una muy buena noticia: Desde el 30 de octubre al 5 de noviembre, al menos dos de las salas de cine comerciales de San Juan ofrecerán una cartelera especial de Halloween, con clásicos y títulos más nuevos.

En cualquiera de los casos, es una buena oportunidad para verlos si te los perdiste, o para escudriñar un poco más en los detalles si ya los viste. Y en la gran pantalla, con la sala a oscuras… como que también tiene otro gustito ¿o no?

Pero no es la única buena noticia y acá va otra más: Las películas agrupadas en estos festivales no aptos para cardíacos tendrán precios más baratos que los de la grilla general, así que no hay excusas. ¡Y otra más! Acordate que ir disfrazados al tono, siempre suma y hasta puede tener beneficios.

Desde las recientemente estrenadas Teléfono Negro 2 y La hora de la desaparición, hasta Pesadilla y la insuperable El Exorcista, hay un buen número de títulos de terror para disfrutar día a día o, por que no, hacer una buena maratón.

Cinema Horror Fest

Cinemacenter ofrecerá una selección especial de nuevos y viejos clásicos de terror. Las entradas ya están a la venta, con un 50% de descuento en todas las funciones. Y avisan que si vas con outfit, habrá sorpresas.

¿Qué tenés para ver?

Scream

El Exorcista

Pesadilla en Elm Street

Destino final

El conjuro 4

La hora de la desaparición

El festival del miedo

Multiplex también ha armado su cartelera con precios “de ultratumba”. A saber: Entradas 2D, $5.000 todo el día (sólo del género terror). Experiencia 4D, $10.000 para películas de terror seleccionadas. Y el Combo 666: Precio promocional mortal a $ 16.000 (1 balde repleto de pochoclos con 2 vasos de gaseosa). Ah! y vas a poder elegir tus pochoclos naranja, verdes o tradcionales. Además habrá “selfie points” temáticos, personajes terroríficos, premios y sorpresas.

¿Qué tenés para ver?