Nacho & Los Cheddar, la banda que abre la puerta para jugar con los géneros musicales La banda de rock fusión suma nuevos instrumentos en lo que será un concierto electroacústico para navegar por otros ritmos por fuera de su fórmula habitual. Además, estrenará canciones inéditas que serán el puente para un futuro segundo álbum discográfico.

La banda de rock Nacho y los Cheddar, retoman la experiencia de su primer álbum discográfico de título homónimo, pero esta vez, harán una representación del mismo en un formato electroacústico con un repertorio especial de nuevas canciones que se suman en un show único y “que no volverá a repetirse”, según contó la banda.

El trío trae una nueva propuesta escénica, que se extiende e incorpora más instrumentos: el saxo y el piano para crear una atmósfera especial donde las melodías y las letras inéditas, bucearán entre la calma y el estallido, entre la búsqueda y la entrega.

La fecha la tiene confirmada para el viernes 19 de diciembre en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario (a las 22 hs.) con el nombre de “Cheddar Night” o en criollo, “La noche Cheddar”.

Este espectáculo ofrecerá una experiencia singular y alternativo al habitual sonido del power trío de rock & roll potente, por lo que habrá una reformulación de su característico sonido de power trío de Rock & Roll potente y virtuoso.

En esta oportunidad, la banda integrada por Ignacio “Nacho” Aubone, el bajista Santiago Medina y el baterista Agustín “Limón” Gómez, ampliarán su espectro sonoro para subir al escenario al saxofonista Sebastián Gómez y al pianista Andrés Rímolo para enriquecer la dinámica del show con nuevas canciones inéditas y un abanico diverso de matices.

En plena preparación de esta producción, Nacho habló con DIARIO DE CUYO y repasó lo que vino trabajando la banda y en qué presente artístico se encuentra: “estamos desarrollando un encuentro especial que no se repetirá y morirá esa misma noche, es una reversión de nuestro disco con rock fusión en un formato más acústico y con instrumentos eléctricos. La intención es darle una nueva cara a nuestro álbum, en la espera de lo que vendrá uno nuevo para el año que viene. Por eso pensamos que si vamos a tocar no ofrecer un show igual y la esencia es proponer cosas diferentes, de hecho tendremos temas que estrenaremos para esta ocasión”, dijo el referente del grupo de rock fusión.

Si el disco tiene un enfoque más instrumental, las nuevas composiciones abordan con más profundidad temas un poco existenciales y otros de la realidad cotidiana que atraviesa a los músicos. El primero de ellos es “Antropofagia“, que habla sobre la vida moderna en grandes urbes, como Nacho está viviendo actualmente en Buenos Aires, quiso reflejar el estado de soledad que a veces, se evidencia aun estando rodeado de miles de personas. “Trato de asociarlo un poco al canibalismo. Es la sensación que se da en un mundo lleno de competencia y las situaciones que tocan atravesar en contextos hostiles”, explicó el cantante.

Después sigue la canción “Desierto“, que apunta a un sentido contrario al anterior y refleja una crítica social a la vida sanjuanina: “hay una forma de vida medio pueblerina que se da, en la que supuestamente vivís tranquilo, pero si hacés algo fuera de lo normal, otras voces por la espalda hablan mal de vos. En resumen, canto sobre la difamación”, refiriéndose Nacho a los conflictos que se afrontan en ciudades o pueblos pequeños. Luego sigue “Chiquitos“, que habla de cómo un individuo es tan pequeño ante la inmensidad del mundo. “Hoy se asumen miles de responsabilidades y cosas que hay que cumplir, para ser una persona exitosa, vestirse o sentirse bien con uno mismo y encajar en la sociedad. Pero te empujan a una presión de tener que hacerlo todo perfecto y en ese ámbito, uno se siente chiquito en el mundo”, explicó Aubone. Mientras que el último “Acá“, tiene que ver cuando ya no se tiene rumbo o dirección en la vida y no tener cómo salir adelante: “son sensaciones cuando no le encontrás sentido a la realidad y de tener que vivir sin motivos”, detalló.

Por el escenario el rock fusión del trío rondará por sonidos más criollos, otros algo más cercano al tango y también elementos tropicales como la salsa.

Cuando Nacho abandonó a fines de 2019, la banda en la que estaba llamada Triangular, decidió tomar otro rumbo y empezó de cero con este trío.

En pandemia comenzó a sacar sus primeras composiciones y desde 2022 arrancó con fuerza la banda para tocar en vivo. Así fue tomando forma el proyecto con un lenguaje propio y un repertorio de canciones de autoría propia. En el verano pasado, el grupo realizó una gira por la Ciudad de Buenos Aires, con siete presentaciones en diferentes espacios culturales fortaleciendo su propuesta fuera de la provincia. Después de este concierto en el teatro, tendrán como misión preparar el material para su segundo disco.

DATO

Nacho & Los Cheddar. Viernes 19 de diciembre. 22 hs. en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario (España y Córdoba). Entradas: $8.000. Anticipadas en boletería y en Tuentrada.com