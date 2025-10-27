Una noche de buena música para ayudar a la Fundación Banco de Alimentos de San Juan Con Tito Otiñano a la cabeza, un grupo de artistas de la provincia ofrecerá un atractivo repertorio en el Auditorio Juan Victoria el 30 de octubre. La entrada es un alimento no perecedero.

Salir con el alma colmada de baladas, boleros y tangos que han calado hondo a lo largo de los años a tantas generaciones, solo a cambio de un alimento no perecedero. Nada mal ¿no? Esa es la propuesta que el reconocido intérprete sanjuanino Tito Otiñano tiene para sus comprovincianos y ocasionales turistas, el próximo jueves 30 de octubre.

La cita será en el Auditorio Juan Victoria y el objetivo, además de pasar una muy buena velada musical, es ayudar a la Fundación Banco de Alimentos de San Juan, y a través de ella, a los comedores que asiste. Para eso se solicita a quienes concurran que, a modo de entrada (que es libre y gratuita), lleven un alimento no perecedero.

Otiñano no estará solo en esta cruzada solidaria. Junto a él actuarán Orlando Tejada en teclados y dirección musical, Germán Arroyo en guitarra, Mario Pereyra en bajo y Roberto Benegas en batería. También será de la partida la cantante sanjuanina Gabriela Zunino, quien se sumará como invitada para interpretar algunos de los temas más emblemáticos del repertorio.

En esta oportunidad, los artistas ofrecerán un recorrido por memorables creaciones de y popularizadas por Carlos Gardel, Roberto Carlos y Luis Miguel, tres referentes de la música popular latinoamericana.

Con una trayectoria consolidada, Tito Otiñano ha editado cuatro discos: “Honrar la vida”, “Mucho corazón”, “A mi manera” y “Clásicos del tango”. También se ha presentado en escenarios fuera de la provincia, como el Teatro Colón de Mar del Plata.

Tomá nota: