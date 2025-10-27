Salir con el alma colmada de baladas, boleros y tangos que han calado hondo a lo largo de los años a tantas generaciones, solo a cambio de un alimento no perecedero. Nada mal ¿no? Esa es la propuesta que el reconocido intérprete sanjuanino Tito Otiñano tiene para sus comprovincianos y ocasionales turistas, el próximo jueves 30 de octubre.

La cita será en el Auditorio Juan Victoria y el objetivo, además de pasar una muy buena velada musical, es ayudar a la Fundación Banco de Alimentos de San Juan, y a través de ella, a los comedores que asiste. Para eso se solicita a quienes concurran que, a modo de entrada (que es libre y gratuita), lleven un alimento no perecedero.

Otiñano no estará solo en esta cruzada solidaria. Junto a él actuarán Orlando Tejada en teclados y dirección musical, Germán Arroyo en guitarra, Mario Pereyra en bajo y Roberto Benegas en batería. También será de la partida la cantante sanjuanina Gabriela Zunino, quien se sumará como invitada para interpretar algunos de los temas más emblemáticos del repertorio.

 

zunino-2
Gabriela Zunino, artista invitada

En esta oportunidad, los artistas ofrecerán un recorrido por memorables creaciones de y popularizadas por Carlos Gardel, Roberto Carlos y Luis Miguel, tres referentes de la música popular latinoamericana.

Con una trayectoria consolidada, Tito Otiñano ha editado cuatro discos: “Honrar la vida”, “Mucho corazón”, “A mi manera” y “Clásicos del tango”. También  se ha presentado en escenarios fuera de la provincia, como el Teatro Colón de Mar del Plata.

Tomá nota:

  • Tito Otiñano en concierto
  • Jueves 30 de octubre
  • 21:30 h
  • Auditorio Juan Victoria
  • Entrada: un alimento no perecedero

otinano-afiche-conciertooo-728x728

MIRA TAMBIÉN

Auditorio Juan Victoria baladas boleros Concierto solidaridad tango