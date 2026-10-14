Del altar al divorcio casi sin escalas: 7 parejas famosas que se separaron en tiempo récord

Hay bodas que parecen el comienzo de un cuento de hadas y, sin embargo, terminan convirtiéndose en el cierre más rápido de una historia . Eso fue, en parte, lo que vivieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega : después de seis años de amor, cuatro de convivencia y un vínculo que había nacido en los días más inciertos de la pandemia, decidieron sellar su compromiso ante la ley. El 15 de septiembre pasado , rodeados de las personas que más querían, dieron el "sí, quiero". Nadie imaginaba, en ese instante de felicidad, que apenas 27 días después todo se derrumbaría.

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La noticia funcionó como disparador de un recuerdo colectivo: no es la primera vez que una boda soñada en el mundo del espectáculo argentino se apaga casi tan rápido como se encendió . Algunas de esas parejas habían resistido juntas más de una década antes de animarse al altar; otras, en cambio, se dejaron llevar por la pasión del momento y se casaron apenas semanas después de conocerse. En la lista de parejas en el mundo de la farándula son siete romances que terminaron en divorcio en tiempo récord , algunos envueltos en escándalos mediáticos y otros atravesados por un silencio mucho más doloroso.

Se habían cruzado años atrás, durante las grabaciones de Ilusiones, pero el amor recién encontró su momento cuando volvieron a compartir elenco en Los Únicos , en 2011 . La historia avanzó a toda velocidad: a los cuatro meses de noviazgo, Nicolás Cabré y Eugenia Tobal ya estaban casados. Fue el 20 de mayo, en el Registro Civil de Núñez, con una celebración en Pilar que reunió a 160 invitados.

Pero la misma velocidad con la que se habían unido terminó jugándoles en contra. En diciembre de ese mismo año, menos de ocho meses después del casamiento, ya enfrentaban una crisis profunda, agravada por la dolorosa pérdida de un embarazo y por versiones de infidelidad que mencionaban a la China Suárez.

El amor entre Nicolás Vázquez y Mercedes Funes nació frente a cámaras, en el año 2000, durante las grabaciones de la telenovela Calientes. Lo que empezó como ficción se transformó en una historia real que se sostuvo durante seis años de noviazgo, hasta que en 2006 decidieron casarse por iglesia. Sin embargo, en abril de 2007, apenas unos meses después de la boda, todo se terminó. Poco tiempo más tarde, el actor rehízo su vida junto a Gimena Accardi, a quien había conocido trabajando en Casi Ángeles.

La separación n

o pasó desapercibida. En 2021, durante su visita a PH: Podemos Hablar (Telefe), Funes recordó con crudeza aquellos días: “La pasé mal. Tuve un divorcio mediático hace muchos años”. También contó que los fotógrafos llegaron a perseguirla en su rutina diaria: “El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar”.

Con el tiempo, aseguró que la relación con su exmarido quedó en un terreno neutral, sin rencores, aunque también sin cercanía. “Nos hemos cruzado alguna vez, pero no, no tenemos vínculo”, comentó la actriz en mayo de este año en la TV Pública, a poco tiempo del divorcio de Vázquez y Accardi.

Sebastián Ortega y Guillermina Valdés: 11 años de amor para una boda con fecha de vencimiento

A veces el amor no necesita papeles para sostenerse, y la historia de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés lo demostró durante más de una década. Se conocieron en una fiesta de verano en Punta del Este, en 1998, y desde entonces construyeron una familia junto a sus tres hijos, Dante, Paloma y Helena, sin apuro por pasar por el altar. Recién en 2009, después de once años juntos, decidieron casarse, aunque lo hicieron a su manera: sin invitados familiares, solo dos amigos como testigos, y sin el clásico vestido de novia.

Al día siguiente celebraron a lo grande en su casa, con Guillermina luciendo un mono multicolor diseñado por Benito Fernández. Ni siquiera Evangelina Salazar, madre del productor, estuvo presente.

Pero la ironía del destino quiso que ese matrimonio, construido sobre once años de certezas, apenas durara dos: en 2010 llegó la primera separación y, tras idas y vueltas, el final definitivo se confirmó a finales de 2011.

Nicole Neumann y Nacho Herrero: carruaje, canciones de amor y un final a los 9 meses

Todo comenzó con un escándalo veraniego: en 2004, Nicole Neumann y Nacho Herrero fueron fotografiados juntos en las playas de Cabo Polonio, apenas después de que ella terminara su relación con el empresario Matías Liberman. El romance no perdió tiempo: en diciembre de ese mismo año se casaron por civil en Los Cardales, y en marzo de 2005 llegó la ceremonia religiosa soñada, en una reconocida estancia, con 130 invitados, un carruaje para la novia y hasta canciones que Herrero compuso especialmente para ella.

La postal perfecta, sin embargo, se desvaneció apenas nueve meses después. Si bien todo parecía indicar que la pareja habían puesto un final definitivo a su vínculo, en un primer momento no cerró la puerta a una reconciliación que finalmente nunca llegó.

Años más tarde, Herrero dejó en claro que se había embarcado en un proyecto de vida que no esperaba. También reconoció que, dentro de esa relación, había empezado a perderse a sí mismo. Con el paso del tiempo, la modelo siguió viviendo su historia de amor a la vista del público, mientras que el músico se alejó de los medios y retomó aquel bajo perfil.

Jorge Lanata y Silvina Chediek: Nueva York, amor relámpago y cinco meses de matrimonio

Pocas historias resumen tan bien la intensidad y la fugacidad como la de Jorge Lanata y Silvina Chediek. Se conocieron en 1990 y, apenas siete meses después, ya estaban casados en Nueva York. El amor había sido arrollador, pero el matrimonio duró apenas cinco meses.

Con el tiempo, Chediek explicaría en distintas entrevistas que la separación fue amigable y rápida, apenas notaron que la relación no terminaba de funcionar, desmintiendo así los rumores que circularon en su momento.

El vínculo entre ambos, lejos del rencor, sobrevivió al paso de los años. Tras el fallecimiento de Lanata, el 30 de diciembre de 2024, Chediek decidió despedirlo públicamente con un mensaje en sus redes sociales, en el que remarcó que su huella había sido imborrable.

Matías Alé y María del Mar Cuello Molar: una boda sorpresa que no resistió la adversidad

Se conocieron en 2014, en el cumpleaños de Sabrina Ravelli, por entonces pareja de Matías Alé. Lo que siguió fue un romance vertiginoso entre el actor y la joven cordobesa, que desembocó en un casamiento civil el 1° de octubre de 2015, en el barrio porteño de Belgrano. La ceremonia, íntima y sorpresiva, tomó por sorpresa a buena parte del ambiente artístico. Alé, feliz, incluso anunció que la boda religiosa llegaría en diciembre.

Pero la vida tenía otros planes. Poco más de un mes después, el actor atravesó un grave episodio de salud mental que requirió su internación y cambió por completo el rumbo de la pareja. En enero de 2016, a solo tres meses del casamiento, decidieron separarse.

“Yo necesitaba estar con mi familia y él tiene que solucionar sus temas. Lo extraño, pero necesitábamos esta distancia”, explicó entonces Cuello Molar en diálogo con Intrusos. Mientras él se recuperaba en Buenos Aires y ella viajaba a Villa Carlos Paz, las tensiones entre ambas familias comenzaron a trascender. Finalmente, en marzo, a cinco meses de la boda, firmaron el divorcio de común acuerdo.

Pampita y Martín Barrantes: del altar a los tribunales

La historia entre Pampita Ardohain y Martín Barrantes arrancó como una amistad, en el año 2000, de la mano de un amigo en común: Iván de Pineda. Casi un año después, durante un viaje a Inglaterra, esa amistad se transformó en amor. El 30 de octubre de 2002 se casaron en una celebración multitudinaria, rodeados de familia, amigos y figuras del espectáculo. Pero hacia 2004 el matrimonio ya hacía agua, y a pesar de varios intentos de reconciliación, la separación se hizo oficial en julio de 2005.

Lo que vino después estuvo lejos de ser un final tranquilo. La ruptura derivó en un extenso conflicto judicial por adulterio, luego de que Pampita iniciara una relación con Benjamín Vicuña mientras el divorcio todavía no estaba formalizado. Con el correr de los años, ella misma daría su versión de los hechos en su ciclo Pampita Online: “Me separé, conocí a otra persona, rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía el divorcio no había salido en ese momento porque había que esperar un tiempo”. El fallo judicial terminó siendo favorable a Barrantes, aunque Pampita siempre sostuvo que su matrimonio ya había terminado mucho antes de que comenzara su historia con el actor chileno.

Entre bodas soñadas, ceremonias íntimas y finales que nadie vio venir, estas siete historias demuestran que, en el espectáculo argentino, decir “sí, quiero” no siempre garantiza un “para siempre”. La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, apenas 27 días después de su casamiento, se suma ahora a este álbum de amores que, pese a comenzar con toda la ilusión del mundo, no lograron sostenerse en el tiempo.