Dieron a conocer las razones por las que Polino no quiso ir al programa de Mirtha Legrand tras la muerte de Antonio Gasalla La diva explicó el motivo por el que el periodista prefirió no estar participar de la cena.

Mirtha Legrand habló del difícil momento que atraviesa Marcelo Polino tras la muerte de Antonio Gasalla. Sobre esto, la diva también contó que había invitado al periodista a su mesa pero que decidió no ir.

“Me dijo que no estaba en condiciones, que no quería aparecer tan rápidamente”, explicó La Chiqui este sábado al aire de su programa que se emitió cuatro días después de la partida del humorista.

“La estaba pasando muy mal porque era la única persona del ambiente que lo seguía viendo, que lo visitaba”, detalló la diva sobre el motivo por el que Polino no quiso ir a La noche de Mirtha (eltrece).

Además, Legrand hizo hincapié en que Antonio ya “no lo reconocía” y “no sabía quién era” Marcelo. “Él está sufriendo mucho, lo quería, era muy amigo”, agregó la conductora, totalmente conmovida por la muerte del actor.

Hace unas semanas, Polino había hablado sobre cómo eran los días de Gasalla. “Ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina. No hay que invadirlo mucho. Hay que acompañarlo desde el lugar de la fe, más que nada, por la calidad de vida”, había dicho.

El homenaje de Mirtha Legrand a Antonio Gasalla

Este sábado, la diva empezó su programa con un pequeño homenaje al actor. “El martes murió un grande de la escena nacional: Antonio Gasalla. Lo vamos a extrañar muchísimo”, expresó ella totalmente emocionada.

“Mi pésame a su familia”, agregó Mirtha con la voz entrecortada por su angustia. Acto seguido, hizo un breve silencio y sentenció: “Y a vos, Antonio, buen viaje”.

Cabe recordar que en estos días fueron varios los famosos que manifestaron su dolor por la muerte de Gasalla. Quien también se despidió con emotivas palabras fue Susana Giménez: “Todos me dicen que es mejor, que dejó de sufrir y que es mejor que haya partido. Lo sé. Si pienso en él, sé que le pasó lo mejor que le podía pasar, pero es una cosa tan fuerte lo que dejó en mi Antonio”.

“Realmente fue muy triste despertarme y que me dijeran que había muerto”, contó la diva. Incluso, había dicho que tenía todo arreglado para ir a verlo aunque él “no la reconociera”. Sin embargo, ese momento no pudo concretarse.