Tamara Báez sufrió un fuerte accidente y publicó las fotos en sus redes: “Dios estuvo ahí” La mediática dio detalles en su Instagram del terrible momento que pasó. El sentido mensaje.

A través de su Instagram, Tamara Báez contó que en los últimos días tuvo un fuerte accidente con su auto que pudo haber terminado de peor manera.

“Cosas que nunca y que mal la pasé. Dios estuvo ahí”, escribió, junto a un emoji de un corazón y unas manos rezando, para dar a entender que fue un impacto grave.

Qué le pasó a Tamara Báez con su auto

En esa frase, Tamara Báez hilvanó cierta explicación de lo que ocurrió, aunque no dio precisiones de cuándo pasó ni contra quién fue. Además, a lo que escribió, la influencer lo acompañó con una foto del auto de alta gama que usa en la que se observa el tremendo impacto que protagonizó.

El vehículo de la influencer aparece chocado en la parte delantera, abollado en el costado izquierdo de la trompa y sin una de las luces frontales principales.

Este indicio en la imagen da cuenta de que Tamara Báez chocó de frente con otro vehículo, aunque no se conocen los detalles del accidente que tuvo, ni contra qué otro auto fue.

El siniestro, como aseguró la instagrammer, pudo haber sido muchísimo peor ya que fue de frente. Por lo leve de las abolladuras se denota que Tamara no iba a alta velocidad. Eso, seguramente, generó menos daños.

En otra historia que compartió inmediatamente después que la del auto, Tamara dejó una frase con una fuerte reflexión de vida con la que intentó dejarle un pensamiento a sus seguidores tras lo que sufrió. Al mismo tiempo, apuntó indirectamente a L-Gante, el papá de su hija Jamaica.

“Cuiden siempre de los suyos. Disfruten cada momento, no hagan daño, abracen fuerte. Nunca se sabe cuándo puede ser la última vez. Si sabés que la otra persona tiene un problema tratá de hacer todo lo posible para ayudarlo. Lo tengo todo pero nada es color de rosa a veces”, lanzó Tamara.

Luego, fue más picante, aunque no lo nombró a su ex. “También agradezco poder brindarle todo a mi hija sin que nadie me ponga millones en la mesa. La tranquilidad de que todo salga de mi no me la quita nadie”, cerró.