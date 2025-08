Dolor en Hollywood por la muerte de una querida actriz que brilló en cine y TV

Loni Anderson, reconocida por su icónico personaje en la comedia WKRP in Cincinnati, murió a los 79 años. Según informó su representante Cheryl J. Kagan a Deadline, la actriz atravesaba una enfermedad “prolongada y aguda”.

“Estamos desconsolados al anunciar el fallecimiento de nuestra querida esposa, madre y abuela”, expresó su familia en una declaración oficial.

Anderson se convirtió en una figura emblemática de la televisión gracias a su interpretación de Jennifer Marlowe, la carismática y perspicaz recepcionista de la emisora radial ficticia en la serie de CBS. La sitcom, creada por Hugh Wilson, se emitió entre 1978 y 1982, y la actriz apareció en 89 de los 90 episodios. Su personaje rompió con los estereotipos de la “rubia ingenua”, mostrando inteligencia y firmeza frente a compañeros de trabajo torpes, negándose a asumir tareas típicas de secretaría.

Por su actuación, Anderson recibió dos nominaciones a los premios Emmy (1980 y 1981) en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia, además de tres nominaciones al Globo de Oro.

De reina de belleza a ícono televisivo

Nacida el 5 de agosto de 1945 en Saint Paul, Minnesota, Loni Kaye Anderson comenzó su carrera inspirada por su madre, que era modelo, y triunfó en certámenes de belleza. Aunque fue reconocida como una “rubia explosiva”, originalmente era morocha y lo recordaba con orgullo: “Me encantaba ser morena. Era misterioso, no sabían bien qué nacionalidad tenía. Como actriz, podía interpretar a la villana”, dijo en una entrevista en 2020.

En un principio, rechazó el papel en WKRP in Cincinnati porque lo consideraba superficial. Sin embargo, tras conversar con el creador, acordaron darle un giro: “Le dije: ‘Quiero que luzca como Lana Turner y que sea la persona más inteligente de la sala’”, relató Anderson en una ocasión.

Carrera y vida personal

Fuera de la exitosa sitcom, interpretó a Jayne Mansfield en una película para televisión en 1980 junto a un joven Arnold Schwarzenegger. También encarnó a Thelma Todd en White Hot: The Mysterious Murder of Thelma Todd (1991) y participó en series como S.W.A.T., Police Woman, Barnaby Jones, The Bob Newhart Show y Three’s Company. En los 90 y 2000 tuvo apariciones en The New WKRP in Cincinnati, Empty Nest, Sabrina, la bruja adolescente y Clueless.

Su relación con Burt Reynolds marcó una etapa muy mediática en Hollywood. Se casaron en 1988, pero su tormentoso divorcio se convirtió en un espectáculo público debido a los problemas de adicción del actor y sus declaraciones contra Anderson en la prensa. A pesar de todo, ambos mantuvieron contacto por su hijo en común, Quinton, hasta la muerte del actor en 2018.

En 1995, publicó su autobiografía My Life in High Heels, donde relató episodios de su vida personal y profesional, incluyendo “el trauma” de su matrimonio con Reynolds.

Loni Anderson deja a su esposo Bob Flick, su hija Deidra y su yerno Charlie Hoffman, su hijo Quinton Anderson Reynolds, nietos y familiares políticos.