Dónde y a qué hora ver en San Juan “Homo Argentum”, la película de Guillermo Francella que divide aguas El filme protagonizado por Guillermo Francella rompe récords y también divide opiniones.

“Homo Argentum”, la nueva comedia de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella, llegó a la pantalla haciendo ruido. A pocos días de su estreno, se convirtió en el más visto del año y además dividió aguas.

Son 16 historias que reflejan diferentes aspectos del argentino. Aunque se trate de relatos distintos entre sí, todos tienen algo en común: están protagonizados por Guillermo Francella.

La comedia tiene una duración de 111 minutos y está calificada para todo público. Está en cartelera de las tres salas de cine locales, en los siguientes horarios.

Play Cinema : 2D castellano: 18:40, 19:30, 20:20, 22:20, 23:20 h.

: 2D castellano: 18:40, 19:30, 20:20, 22:20, 23:20 h. Multiplex . 2D castellano: 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00. Viernes, sábado y domingo: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:10, 21:00, 22:10, 23:00 h.

. 2D castellano: 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00. Viernes, sábado y domingo: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:10, 21:00, 22:10, 23:00 h. Cinemacenter: 2D castellano: 15:00 (solo viernes), 16:00, 17:10, 18:10, 19:20, 20:20, 21:30 h.

Récord de Homo Argentum

Estrenada el jueves pasado, llevó 467.518 espectadores hasta ayer domingo. Con esas cifras, el filme dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat ya está en el puesto 13 entre las películas más vistas en lo que va del año con solamente 4 días en cartel.

Y también es la producción argentina más vista del año, ya que Mazel Tov, de y con Adrián Suar, llevó en 17 semanas 356.921 espectadores.

La grieta

Desde que llegó a la pantalla grande, la película no solo llenó salas, sino que también generó opiniones divididas en el público. En “Homo Argentum” no hay grises. Por un lado, fue golpeada por la crítica, que la definió como “un prototipo falto de gracia” o “un irregular catálogo de pecados capitales”. Sin embargo, no fueron los únicos que hablaron de la comedia, también que apareció la palabra de los actores.

En medio de la polémica, por ejemplo, Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella, ya que el día del estreno el protagonista de “Homo Argentum” había criticado al cine local afirmando que “van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas”. No fue el único que emitió un comentario. José María Listorti respaldó tanto a Francella como a la comedia: “No estás obligado a que te guste. De hecho, por ejemplo, el trabajo del crítico justamente es criticarla, pero como estamos en Argentina con toda la grieta política que hay, no la agrandemos más. Porque hay mucho resentido”.

Javier Milei no tardó en pronunciarse en la grita de “Homo Argentum”. “Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son… casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”, sentenció el Presidente en su cuenta de X

¿Cuándo se estrena Homo Argentum en Disney+?

Tras su paso por los cines, Homo Argentum llegará a la plataforma Disney+, que posee los derechos exclusivos de reproducción.

Aunque aún no hay una fecha confirmada de estreno en streaming, se estima que estará disponible entre 40 y 60 días después de su lanzamiento en cines, es decir, hacia finales de septiembre o principios de octubre de 2025.