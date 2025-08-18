Preocupación por la salud de Cacho Garay: fue internado con un complejo cuadro y podrían amputarle un dedo El humorista mendocino iba a actuar el próximo fin de semana en San Juan, en el 117 aniversario de Sarmiento.

Cacho Garay fue internado de urgencia en el Hospital Italiano a raíz de un delicado cuadro de salud , según confirmó su abogado Leonardo Pascón a diario Los Andes.

El humorista de 71 años sufrió una descompensación por un problema arterial que se agravó a raíz de antecedentes de diabetes y enfermedades vasculares de larga data.

Incluso, por su salud es que Garay había solicitado en su momento prisión domiciliaria. Mientras se espera que llegue a juicio oral la causa en la que está imputado por diez delitos, entre los que se incluyen presunto abuso sexual, violencia de género, amenazas, tenencia de armas y robo, Garay tenía previstas algunas fechas de actuaciones. Una de ellas era en San Juan el próximo fin de semana, en el 117 aniversario del departamento Sarmiento.

Qué dice el parte médico de Cacho Garay

El último parte médico detalló que el artista deberá someterse a una limpieza quirúrgica profunda en el cuarto dedo del pie izquierdo, el cual presenta un cuadro delicado.

En caso de que la operación no logre los resultados esperados, los médicos advirtieron que podrían tener que avanzar hacia una amputación para evitar complicaciones mayores e infecciones que pongan en riesgo su salud.

Tras la primera intervención, Cacho Garay fue trasladado a una sala común, aunque permanece bajo estricta observación y control médico.

Fuente: Los Andes