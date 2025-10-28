Dos jóvenes artistas de San Juan actuarán con la Orquesta Juvenil Argentina en el Palacio Libertad Santiago Mijares y Juan Ignacio Rodríguez Botto son parte de los 120 músicos que integran el seleccionado nacional de la Fundación SOIJAr, que el 30 de octubre interpretará un desafiante repertorio.

El jueves 30 de octubre, un gran concierto tendrá lugar en la sala principal del Palacio Libertad (Buenos Aires): bajo las órdenes del maestro Ariel Brito (fundador del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay y titular del Programa Iberorquestas Juveniles), 120 jóvenes músicos de distintos puntos del país recorrerán un complejo programa que incluirá obras de Ludwig van Beethoven y Edward Elgar, además de un homenaje a Hugo Midón y un guiño a la música rioplatense. “Sinfonía Necesaria” han llamado a este espectáculo, que tiene un atractivo particular para la provincia: dos jóvenes músicos de San Juan fueron convocados para sumarse a la Orquesta Juvenil Argentina, seleccionado nacional de la Fundación SOIJAr: Santiago Mijares y Juan Ignacio Rodríguez Botto.

Ambos son estudiantes en la Escuela de Música (Departamento de Música de la FFHA de la UNSJ) y vienen de compartir escenario junto a la Sinfónica de la UNSJ, en el cierre de Mozarteum San Juan que tuvo como protagonista a la ascendente violinista Pilar Policano, dirigidos por el maestro Wolfgang Wengenroth. Ahora los dos se encuentran en Buenos Aires, ensayando con sus pares de todo el país, felices y muy entusiasmados con esta gran oportunidad.

El heredero de la tuba

Juan Ignacio Rodríguez Botto tiene 20 años, toca la tuba, está muy cerca de concluir sus estudios de Intérprete Musical y tiene planes de seguir el Profesorado universitario.

“Hace un par de semanas toqué en un festival en Mendoza, el 1er. Festival Nacional de Orquestas: Cosecha Sinfónica, como parte de la orquesta Chardonnay, que se formó para esa ocasión y también era nacional, con chicos de todo el país. Me inscribí en la convocatoria y entré; también hubo chicos de la Orquesta Escuela. Bueno, en ese festival había gente del programa SOIJAr y me invitaron a hacer la audición para el año que viene; pero al tercer o cuarto día del festival, me invitaron a participar en este concierto del jueves, porque el tubista que había entrado para este año se había ido a Estados Unidos. Por supuesto, dije que sí”, contó a DIARIO DE CUYO Juan Ignacio, quien también integra dos formaciones de la UNSJ: la Banda Sinfónica y la Orquesta Juvenil.

Rodríguez Botto conoció el instrumento en una muestra de la Universidad. “Me gusta mucho el color que tiene, el sonido. Yo había intentado con otros instrumentos, pero no me gustaron. Y en una muestra que hizo la Universidad dije ‘éste es’”, relató. Actualmente es el único alumno de tuba de la cátedra que comanda el profesor Ricardo Marinelli. Y en verdad, Juan Ignacio es uno de los pocos tubistas que hay en Argentina.

“Es más, tenemos un grupo WhatsApp con los tubistas del país y somos 150”, dijo el joven, muy expectante con esta presentación en el Palacio Libertad y “con muchas ganas de poder seguir participando” junto a ellos.

Pequeño gran talento

Por su parte, Santiago Mijares tiene apenas 12 años y si bien es bastante más chico que la edad promedio de la Juvenil (que va desde los 15 en adelante), su nivel ameritó la excepción y lo catapultó a esas filas. Ya lo conocían y bien, porque hace un par de años aplicó a la Fundación SOIJAr como violista (para ser parte de sus programas) y fue seleccionado para la Orquesta Infantil Nacional, con la que ya ha tenido varias presentaciones, la última en septiembre pasado.

Venezolano de nacimiento, vive en San Juan desde hace 7 años con su familia. Luego de pasar por la Orquesta Escuela, ingresó a la Escuela de Música, donde a la par estudia viola y eufonio (o bombardino, instrumento de viento metal).

“Estoy muy emocionado. Ser parte de la Juvenil Nacional, para mí es un gran honor y privilegio, como también tocar en el Palacio Libertad, nunca he estado ahí”, declaró Santi, que estudia viola con Daniel Sánchez, quien -junto a Wengenroth- fue quien lo invitó al concierto de Policano, días atrás, que fue su primera vez con la Sinfónica de la UNSJ.

“Empecé a estudiar música desde muy chiquito, luego en la escuela, que tenía una orquesta, y después entré al Sistema, en Venezuela. Yo vengo de una familia de músicos, mi mamá toca el trombón, mi papá toca la trompeta y entonces el eufonio es como la fusión de ambas, por eso lo elegí; pero también sentía gran atracción por otros instrumentos. Inicialmente fue el violín, pero como tenía un sonido muy agudo, no me gustaba tanto. Después conocí la viola”, contó quien cursa primer año de secundaria en el colegio Saint Paul y hace cinco o seis años ingresó a la Escuela de Música.

“Ahí empecé primero con la viola y al año siguiente con el bombardín”, precisó el joven y desenvuelto músico, que también explora otros intereses. “Ahora mismo estoy haciendo fútbol, me atrae mucho y he estado entrenando fuerte, muy dedicado tanto con la música como con el deporte”, dijo Santi, que reconoció entre risas que “el único tiempo que me queda es para dormir”. “Ahora mismo no dejaría ninguno y seguiría con los dos hasta que me llegue una oportunidad con algo, o no sé, bueno, veré qué pasa”, expresó el músico y futbolista, que ya se siente un sanjuanino más.

¿Qué es SOIJAr?

Sistema nacional. Esta actividad forma parte de las acciones de la Fundación SOIJAr, Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina que promueve el desarrollo de orquestas y coros infantiles y juveniles en las 24 jurisdicciones del país, fomentando la inclusión, integración y equidad a través de la música.

Origen. El 4 de Octubre de 2004 fue reconocida por el líder mundial de la materia, José Antonio Abreu (fundador de “El Sistema” y líder mundial ​del movimiento de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles), la Metodología Orquesta-Escuela aplicada por primera vez en Chascomús, Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles, como semilla para crear “El Sistema” en Argentina.

Las orquestas. La Orquesta Juvenil Argentina es uno de los programa de la Fundación y reúne anualmente a 120 músicos destacados de todo el país. Junto a la Orquesta Infantil Argentina –cumbres de la red- son los organismos musicales de alcance nacional que impulsan la excelencia académica y la promoción socioeducativa de los alumnos más avanzados, enfatizando en sus encuentros y presentaciones por el país.