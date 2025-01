El cariñoso saludo de cumpleaños de Valentina Cervantes a Enzo Fernández A poco más de dos meses de su separación, la pareja mantiene un buen vínculo y quedó demostrado con el mensaje por el 24° festejo de cumpleaños del mediocampista

Enzo Fernández y Valentina Cervantes confirmaron su separación hacia finales de octubre del 2024, pero eso no impide que el vínculo entre los padres de Olivia y Benjamín continúe siendo de cariño y respeto. Así lo demostró la modelo con el saludo de cumpleaños que realizó en redes sociales dedicado al mediocampista del Chelsea.

“Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo”, posteó Valu Cervantes en las Stories de su cuenta de Instagram seguida por más de 2.3 millones de personas. En la imagen estaba un sonriente Enzo con sus dos hijos y el árbol navideño de fondo, postal que el propio futbolista había compartido días atrás en un álbum de fotos de fin de año que tituló como “Arrancando el 2025 con mis bebés”. Durante esa misma fecha, Cervantes subió también una serie de imágenes en Londres, ciudad donde vivió durante tres años con Enzo.

La influencer de 24 años ya había expresado que la separación de ellos no iba a interferir en el vínculo que ambos deberán sostener para la crianza de sus hijos. “Él es súper pegado a ellos y sé que los extraña un montón ahora. Cuando pueda yo se los voy a llevar. Ahora van a pasar una de las Fiestas conmigo y otra con él”, había adelantado antes de fin de año. Ella también había contado sus sensaciones cuando el futbolista le propuso separarse: “Yo calculo que lo que él sentía era algo que tenía como sentimiento hace tiempo. Y es normal. Y yo también lo acepté, porque te puede pasar como me pudo haber pasado a mí. La verdad que no lo veía venir. Me sorprendió pero también lo acepté porque lo quiero y porque es el papá de mis hijos“.

“Yo no tengo rencor con él ni nada, porque creo que este distanciamiento de hoy nos hace bien a los dos. No veníamos mal ni peleados ni nada. Yo soy pro familia y siempre voy a tratar de luchar por mi familia, pero hasta un punto. Hasta el punto que otra persona me deje”, había reflexionado ella.

Enzo Fernández tuvo un ascenso meteórico a la cima del fútbol. Salió de River Plate, pero primero debió asentarse en Defensa y Justicia antes de poder tener su lugar definitivo en el Millonario. Ese brillo inmediato en Argentina derivó en una rápida compra de su pase por parte del Benfica de Portugal de cara a la temporada 2022/23, pocos meses antes del Mundial de Qatar.

El mediocampista llegó a la lista definitiva de la Copa del Mundo después de haber tenido unos escasos minutos con la camiseta de la selección argentina mayor, pero en territorio qatarí se convirtió en una pieza clave a partir del segundo partido contra México, donde anotó su único gol. Tras ser elegido el mejor jugador joven del torneo, y con la medalla de campeón mundial en el pecho, Chelsea desembolsó una fortuna para adquirirlo y convertirlo en el capitán.

Tras una temporada de adaptación, Enzo se convirtió en un eslabón fundamental del elenco inglés. Estuvo en 20 de los 21 partidos de su equipo en Premier League, colaborando con tres goles y cuatro asistencias (segundo con más pases de gol del Chelsea detrás de los seis de Cole Palmer). A estas cifras hay que sumar otras cuatro presencias en la Conference League, certamen que tiene a los Blues en la cima de la tabla.

Tanto las cuentas del Chelsea como de River y la selección argentina también se sumaron a saludar a este jugador que con 24 años ya conquistó varios de los títulos más preciados del fútbol mundial. Amigos del fútbol, como Julián Álvarez y Nicolas Jackson, se unieron a la lista de saludos.