La fortuna que gastó Mauro Icardi en un regalo para la China Suárez: qué compró y cuánto le salió Una panelista de LAM dio a conocer qué le compró el futbolista a su pareja durante la salida que tuvieron esta semana por Recoleta. “Me lo cuenta una persona que estaba ahí, la que les cobró”, aseguró.

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de su noviazgo en medio del conflicto que mantiene el futbolista con Wanda Nara, su exesposa. Después de que ambos se mostraran a los besos y a puro mimo desde la pileta de la casa en Nordelta, se conocieron detalles de un lujoso regalo que le habría hecho el jugador a la actriz.

Esta semana, ambos fueron vistos paseando por Recoleta y las imágenes fueron difundidas por LAM (América). Sin embargo, este jueves Mariana Brey sorprendió a las panelistas al contar un detalle inesperado sobre esa salida.

Mariana Brey dio detalles del lujoso regalo que le hizo el futbolista a la actriz.

“Me cuentan lo que Icardi le compró a la China en ese paseo. Me lo cuenta una persona que estaba ahí, la que les cobró, una chica”, aseguró la periodista de espectáculos. Fue en ese momento cuando reveló el regalo que le hizo el delantero del Galatasaray a la ex Casi Ángeles.

“Mauro le compró un perfume, una fragancia a la China… ¡Carísima! Voy a decir ‘que habría pagado’ porque no quiero juicios, prefiero que me critiquen por Twitter. El perfume salió $1.700.000… ¡Me parece carísimo!”, comentó la panelista.

A pesar de la sorpresa de Brey por el precio que pagó el ex Inter de Italia por el regalo, sus compañeros de programa respondieron que no es mucha plata para él. De todas maneras, la periodista redobló la apuesta y agregó: “Después me cuentan que para él se compró mucho más y gastó prácticamente cuatro veces lo que gastó en la China”.

Las apasionadas fotos de Mauro Icardi y la China Suárez en la pileta de los sueños de Wanda Nara

El romance entre la China Suárez y Mauro Icardi no para de crecer y cada vez se muestran más enamorada que nunca. Así lo dejaron en claro con una serie de fotos que compartieron en sus cuentas de Instagram.

“Mi monchita”, escribió el futbolista del Galatasaray de Turquía junto a un carrusel de postales junto a su novia en la pileta de la casa de los sueños de Wanda Nara, en la que él está viviendo.

La actriz respondió el posteo con tres emojis de corazones y los enamorados se mostraron a los besos y a puro mimo en la tarde más calurosa del verano 2025.

Mauro Icardi contó cómo le dice a la China Suárez en la intimidad: el apodo que podría enfurecer a Wanda Nara

Lo curioso del mensaje de Icardi fue el apodo que le puso a su novia. El sobrenombre hace referencia a algo que él había dicho sobre ella en un chat filtrado con Wanda Nara.

En la conversación que había tenido con su exesposa, el delantero de Galatasaray dijo sobre su actual novia: “Perder tu estilo, tu familia, el orgullo. Perder todo por esta guerra innecesaria contra mí. Compararte con la China Suárez que es una moncha de mier…”.

En sus palabras, Icardi hacía referencia al noviazgo de Nara con L-Gante y también a la guerra mediática que ella armó en contra de la actriz. “¡Lo que más bronca me da es que ella queda bien! Y vos, como una pelot… Es inexplicable todo”, le dijo el delantero a la mamá de sus hijas.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Los usuarios de las redes comentaron la serie de fotos de La China y Mauro en la pileta y fueron letales. “Menos química… tan fondo de olla son los dos”, “Siento que se bañan solo en la piscina”, “Qué necesidad de mostrarte con la que engañaste a la mamá de tus hijas, innecesario”, “Uh, qué densos”, “Menos mal que Colapa pasó de largo en la curva de la China…” y “Mirá Mauro que apenas pongas un pie en Europa, la más fácil de la Argentina o mejor dicho LA MONCHITA se te vuela, eh” fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.