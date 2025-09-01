El Edipo sanjuanino, vuelve a escena con la tragedia de Sófocles, después de 10 años La tragedia de Sófocles con acento local se presenta este jueves a las 21,30 en el Espacio Teatral TeS, en Rivadavia.

Después de casi 10 años, El Edipo, vuelve a subir a escena. En el medio pasaron cosas: Dos años ininterrumpidos de presentaciones, ganaron una edición de la Teatrina, giraron por el interior de la provincia, y mucho más. Este año, siempre de la mano de la Notannegra Teatro, dirigida por Tachi Saez y la asistencia de la Negra López, regresan con muchos cambios, pero siempre manteniendo el espíritu de esta comedia dramática que hace sufrir y también reir a carcajadas.

Esta versión de Edipo pone en escena a cuatro actores que dan vida a una historia intensa y profunda, donde la identidad y la tragedia se cruzan con momentos de humor y reflexión, muy bien dirigida por Tachi.

El elenco está conformado por Luis Linares, Bárbara Olmedo, Rocío Pérez Battias y Guadalupe Herrera, quienes abordan la obra que tiene una duración de 45 minutos con mucha energía, dirigida a jóvenes y adultos.

La idea de reflotar esta puesta en escena está vinculada con la necesidad de seguir sumando elementos y acomodando detalles vinculados a la realidad social del país que le da un toque diferencial a la tragedia. Para no perdérsela.

Esta compañía busca acercar grandes historias al público sanjuanino, con una estética contemporánea y un trabajo actoral comprometido.

‘El teatro le permite a este elenco encontrarse con quienes no podrán ser, no deberán ser, no querrán ser, o sí. Contamos una vez más la tragedia y nos reímos para no llorar‘, indica el flyer de difusión que condensa el espíritu de la obra.

La función será en Espacio Teatral TeS, en Rivadavia este jueves 4 de septiembre a las 21.30.

PH: Gentileza Vico Rasero

Para saber

Espacio Teatral TeS, Sala Central ubicada en Juan B. Justo Sur 335, Rivadavia

Precios

Entrada Anticipada: $8.000

Entrada General (día del evento): $10.000

Vía web: https://www.entradaweb.com.ar/evento/95b165af/step/1