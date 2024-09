“El Gonza”: el cuartetero sanjuanino que sueña con cantar en la Fiesta Nacional del Sol y que va por su ¡octavo intento! Se mudó a Córdoba para absorber la esencia de la música que lo apasiona.

“El Gonza” Varela , es un músico sanjuanino que hace tres años se mudó a Córdoba para desarrollar su banda de cuarteto. No obstante asegura que trabaja allá pensando en la Fiesta Nacional del Sol. Dice que ha presentado su propuesta 7 veces, sin éxito. Este año se inscribió en la convocatoria que lanzó el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, pero que no lo llamaron para el casting.

“Para mí cantar en la Fiesta Nacional del Sol, es un sueño, un sueño que tuve toda la vida, desde que era chico, y una promesa que le hice a mi hija, que está en el cielo. Espero algún día poder cumplirla, y estoy luchando con uñas y dientes, a la hora de sentarme a escribir, a la hora de hacer canciones, lo hago pensando que algún día la gente va a poder cantar mis canciones, y me encantaría que fuesen en una Fiesta del Sol” dijo a DIARIO DE CUYO “El Gonza”.

Para el cantante estar en la FNS sería “poder ver a toda mi gente, a todos mis fans de San Juan que me esperan día a día, poder cantar mis canciones, verlos cantar mis canciones sería todo, ya después de eso no puedo pedir más nada, así que nada, se me eriza la piel tan solo pensar de poder salir y ver a toda esa gente que va la Fiesta del Sol, me llana de emoción porque realmente es algo que soñé toda la vida” remarcó el artista que ha forjado su carrera musical en Córdoba, en la cuna del cuarteto, donde ha trabajado con grandes referentes, como Leo Llanos, quien fuera director de la banda de Sebastián.

El Gonza tiene una banda de 15 músicos, escribe sus propias canciones, Hola Amor, Mi amor más bonitos, son dos de sus éxitos. El 30 de octubre grabará su tercer disco en un concierto en vivo en la Plaza España, que además transmitirá por redes.

“Mi proyecto ha crecido mucho, nosotros teníamos 3.500 seguidores el año pasado y hoy tenemos somos casi 50.000 seguidores en Instagram, en TikTok, bueno, tenemos más de 50.000 seguidores”.