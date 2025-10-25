El homenaje a una generación de músicos que hicieron historia Un recorrido musical por las grandes figuras de la canción argentina y latinoamericana. Con la conducción y arreglos del maestro Ricardo Gregoire y la participación de varios músicos locales, recrearán la magia y despertarán la nostalgia del público que vivieron las juventudes de las décadas del '60, '70 y '80.

En San Juan si hay algo que no deja de estar “en sintonía” para la mayoría que transitaron las juventudes de la década del ‘60, del ‘70 y del ‘80, es el apego por ese pasado que supo dar a grandes exponentes de la canción como Los Iracundos, Isabel Pantoja, Los Pimpinela, Palito Ortega o Sandro. Es que sus melodías, las letras y todo lo que rodeaba en aquella época, dejaron una huella marcada en la memoria colectiva de los argentinos.

Precisamente esa misma frecuencia está todavía en algunas radios y en algunos músicos sanjuaninos que tienen en sus manos y en sus instrumentos, una profunda historia que los vincula. Ese es el núcleo que alimenta el espíritu del espectáculo denominado “Evocaciones”, ideado por el maestro Ricardo Gregoire (ex-guitarrista que colaboró con Sandro, Palito Ortega, Polaco Goyeneche, Enrique Dumas, María Marta Serra Lima y Juan Ramón) que ya va por su tercera edición y volverá a tener un encuentro para alquilar balcones el próximo sábado 1 de noviembre en el Teatro Sarmiento.

En esta oportunidad, habrá un homenaje a Leonardo Favio, Los Iracundos, Juan Gabriel, Sandro, Palito Ortega, Marcela Morelo y Valeria Lynch, en el que un ensamble de músicos locales de aquella generación, que los tuvo como referencia, harán una recreación y reinterpretación de sus mejores hits. Todo con la dirección del gran orquestador como Ricardo.

Es toda una referencia para la música sanjuanina con una trayectoria de más de 65 años y sigue en actividad. Supo darle vida a numerosas bandas de rock cuando en los años 50 empezaba a tener sus primeras raíces en el país y él fue quién empezó a dar los primeros acordes en tierra sanjuanina. Pero lo admirable, más allá de su lucidez y su talento o experiencia, es su capacidad para conectar a varias generaciones de artistas populares.

Detrás de esta convocatoria, que tendrá en el escenario a Roque Bazán, Raúl Astorga, Sergio Godin, Alexandro, Manu Olivera, Luis Sosa, Mila y a Evangenlina Nielson, como una de las voces invitadas que participará por primera vez, la mano de Ricardo está para armonizar tantas expresiones y que el show salga bien sincronizado como un reloj suizo. “Todo lo que hacemos es recordar a los cantantes que han sido importantes en la vida de muchos y que tiene un efecto positivo. Por eso elegimos a cantantes y músicos de trayectoria que pueden hacer esto posible. Porque, desde que venimos trabajando con Los Iracundos por siempre, la gente viene a nosotros a decirnos que le hacemos volver a su juventud y nos cuentan historias de un club, de una unión vecinal, de un baile de carnaval. Esos recuerdos tan bonitos es lo que alegra al público. La invitación está para que todos participen”, explicó el maestro Gregoire en charla con DIARIO DE CUYO.

“Me hicieron vivir un momento muy lindo”, así es por lo general, el tipo de expresiones que reciben del público cada vez que se ve transportada a otra época cuando la guitarra de este ensamble empieza a tocar. “Es indudable que está en el corazón de muchos que vivimos esos años y tuve la suerte de haber convivido con los Iracundos con iconos como Leo Dan o Palito y Sandro. Entonces, toda esa energía que recibimos de la gente, es lo que nos mueve a continuar haciendo esto. Quizás no sé si para más adelante porque no sé que pasará el año que viene, y mi familia también me viene reclamando más tiempo con ellos (se reía con picardía) pero debo decir que estoy muy agradecido por tanto apoyo que recibimos. Y no por mí, porque solo no lo podría sostener sino fuese con la ayuda de mucha gente, de instituciones y de medios de prensa para colaborar en la difusión de este evento”, se explayó el longevo guitarrista.

Ivana Gómez hará el rol de Marcela Morelo. Mila por ejemplo, tendrá que ponerse en los zapatos de Valeria Lunch y Luis Sosa, hará reversiones de Leo Daan y Ortega. Mientras que Nielsen abordará el repertorio de Isabel Pantoja y Gloria Trevi. Y Alexandro, invitado de Mendoza, interactuará como Sandro.

“Es la música, son los artistas y sus canciones que siguen estando vivas en el corazón de la gente que lo vivió, que lo escuchó y que no dejan de olvidar. Como Puerto Mont, un himno que cuando la tocamos, la cantan todos”, relató Ricardo.

Pero no solo se trata de homenajear a las grandes figuras de la música argentina o latinoamericana. Este encuentro entre tantos artistas locales, son parte de una generación que arriesgó todo en su momento por importar sus estilos, sus estéticas y su impronta. Es de alguna manera, también un autoreconocimiento en vida, entre sus pares de toda una trayectoria que no dejaron de lado, que no abandonaron su identidad, aun cuando estos estilos no estén de moda o rentables para un mercado masivo.

“Cuando tenía 15 años, me llegó a mis manos, la primera guitarra eléctrica, no había otra en San Juan. Eso para mí tuvo un valor inigualable. Porque había que traerla de Estados Unidos, no se fabricaban aquí, era muy cara y eso despertó toda mi curiosidad, fue en el año 1959 y así como vivíamos con entusiasmo de tocar algo nuevo. Fue lo que revolucionó nuestro mundo. Por eso me alegra poder compartir esa pequeña partecita de la historia de cada sanjuanino que vivió y recuerda aquella época. Eso es lo que nos une”, concluyó Gregoire.

DATO

Evocaciones. Sábado 1 de noviembre. 21 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas generales a $10.000. Anticipadas en EntradaWeb.