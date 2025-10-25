Poli presenta su primer álbum “Puro Movimiento” La cantautora sanjuanina compartirá su canciones pasadas y presentes en un encuentro intimista. Junto a Josefina Fernández y Nicolás Di Lorenzo, tendrán con su público una noche inolvidable.

La cantautora sanjuanina logra, después de un largo proceso creativo, su primer disco con canciones propias bajo el título “Puro Movimiento” y justamente, no hay veda electoral que lo impida, presentarlo esta noche en la Sala IOPPS para compartirlo con sus seguidores.

Poli Pintos Oro, se mueve en el tiempo, entre canciones viejas y otras nuevas, pero que todas se conectan entre sí por un movimiento interno. Dentro de este esquema conceptual, palabras, emociones y pensamientos se conjugan para manifestarse a través de la música.

Este concierto, que tendrá una clave intimista, tendrá a la protagonista repasando los temas de su obra y servirá para conectarse también con nuevas audiencias que estén dispuestos a escuchar y sentir por un momento, ante tanto ruido del mundo exterior. Poli, estudió derecho, pero después siguió su interés artístico para estudiar teatro musical en Stars.

Con 23 años, fue a vivir a Buenos Aires. Se afianzó en la música y en la actuación y hasta consiguió construir su propio estudio de grabación. Ahora que está de regreso, tendrá la oportunidad de compartir sus canciones encuadradas en el melódico y lo pop. “En realidad empecé a componer desde que me fui a Buenos Aires a vivir. Pero hay canciones que si las compuse en momentos especiales de mi vida. Como cuando estuve internada por un problema que tenía en la vesícula y escribí esa canción porque me hizo reflexionar mi condición entre la vida y la muerte. Por eso la llamé “Opuestos complementarios” y como escribí en pandemia, que se llama “Sigo”.

Por eso el disco lo llamo “Puro Movimiento”, porque habla del movimiento de la vida”, contó la artista.

En esta ocasión tendrá en el escenario a Josefina Fernández y a Nicolás Di Lorenzo en el piano. La cita es hoy a las 21 hs. en Pedro Echague 475 oeste. La entrada es de $15.000 y pueden conseguirse en boletería y en Passline.