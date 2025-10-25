Un sábado atípico porque rige la veda electoral por los comicios legislativos de este domingo 26 de octubre y por lo tanto se restringe la actividad social y artística, sobre todo en bares y confiterías.
De todas maneras, no todo está perdido y la noche puede ofrecer algunas alternativas en espacios distintos y especiales.
Por ejemplo, la banda Tïmo, dará un recital en el bar El Faro, por su parte, Poli Pintos dará la presentación de su primer álbum discográfico denominado “Puro movimiento” en la Sala IOPPS.
Y Franco Giuliani, tendrá un encuentro en el Patio de Comidas de Súper Vea de Concepción.
Por último, para los gamers, una cita obligada a quienes sigan las instancias del próximo torneo de E-sport, Clash Royal. Se trata del Torneo Freekick Clash Series que organiza LAG, un evento exclusivo solo para entendidos.
Además, habrá visitas y exposiciones abiertas en los principales espacios culturales y museos de la provincia.
La jornada será muy tranquila es verdad, puesto que muchas energías estarán puestas en los comicios electorales de mañana. No obstante, habrá para despejarse y relajarse este fin de semana.
*MÚSICA
Poli Pintos Oro. Presentación del disco “Puro Movimiento”. 21 hs. Sala IOPPS (Pedro Echagüe 475 oeste). Tickets en boletería de Sala Z (de 9 hs. a 13 hs.) y en Passline. Generales: $15.000.
Tïmo. 22 hs. Las mejores épocas del rock. El Faro (Landa y Cervantes – Santa Lucía). Reservas: 2645899188.
Franco Giuliani. 22 hs. El Patio Súper Vea (25 de Mayo y Jujuy). Entrada gratuita. Reservas: 2645465230.
*ENTRETENIMIENTO
Torneo Freekick Clash Series. Royal FK. 19 hs. Free Kick Sportotal (General Acha y Laprida). Certamen de deporte electrónico. Inscripción gratuita: cuenta oficial @freekick.ar en Instagram y en este enlace.
*EXPOSICIONES Y MUSEOS
Bosques Nativos 2025. Exposición de fotografías del concurso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Visitas de lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábado de 10 h a 18 h, domingos de 15 a 18 h. En Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre.
Ikigai. Ciclo Arte en la ciudad. Con artistas del colectivo de arte inclusivo Fuzionarte. También se exhiben piezas de Wilfredo Salinas. Lunes a viernes de 8:30 a 13.30 h y 15 a 21 h y sábados de 09 a 13:30 h con ingreso libre. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis
Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 hs. a 21:00 hs. Entrada gratis. Artify (Córdoba 519 oeste).
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 hs. a 21 hs. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 hs. a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 11 hs. a 19 hs. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 16:30 y 18 h, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento y Av. Libertador. Gratis.
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. de lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.
Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.