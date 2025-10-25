El legado de Raúl Carnota revive de la mano de artistas sanjuaninos Organizado por el grupo "La Tierra Tribu" y con invitados, el 8 de noviembre se realizará un concierto homenaje en el que desgranarán buena parte de su cancionero popular.

El 8 de noviembre, el folclore argentino tendrá una noche muy atractiva en San Juan, donde un puñado de artistas de la provincia se prepara para honrar la memoria y la prolífica obra de Raúl Carnota, una figura central en la renovación de la música de raíz. Organizado por el grupo La Tierra Tribu -que aborda buena parte de la obra de este autor-, el espectáculo desgranará una cuidada selección de temas que buscan reafirmar la importancia del compositor en el panorama nacional.

Laura Pastén, voz principal y percusionista del trío, enfatizó que el propósito central es “difundir la música que él tiene, ya que le ha hecho un aporte tan grande al folclore con sus composiciones”. El compromiso con el legado de Carnota se intensifica al considerar que el año pasado se cumplieron diez años de su fallecimiento, lo que convierte al recital en una celebración y un acto de memoria musical.

Según Pastén -para quien este show permitirá a los que no lo conozcan acercarse a su “maravillosa” obra-, la importancia de Carnota en el ruedo folclórico argentino radica en su capacidad para ir más allá de los cánones establecidos. La artista sanjuanina explicó que “él dio una vuelta de rosca al folclore”, un giro “revolucionario” en un contexto donde “el género se caracterizaba por ser muy tradicional, por sus estructuras, por su música, como muy respetado”. Carnota, en cambio, optó por la complejidad: “él hizo cosas nuevas, más rebeldes a lo mejor, y lo hizo más sofisticado, más elevado quizás”, opinó.

Esta búsqueda de vanguardia es lo que fascinó a la banda y la admiración hacia su legado es profunda. “La verdad es que admiramos mucho a este compositor tan grandioso, nos hace bien lo que le pone a las composiciones”, reconoció.

En cuanto al proceso de selección de temas para el homenaje musical, si bien Pastén dijo que no fue simple debido al amplio catálogo del compositor, tampoco fue algo difícil. Es que al ser consumidores y difusores de su producción, conocen muy bien el repertorio y no les resultó complicado hacer un recorte. En este sentido, la voz de La Tierra Tribu aseguró que han buscado que el repertorio sea “interesante para escucharlo, para sentirlo”, incluyendo obras esenciales de la discografía de Carnota y entre ellos temas “muy puntales que no pueden faltar”, como El tímido, Grito santiagueño, Salamanqueando pa’ mí, Gatito de las penas y La simétrica, por citar algunos.

Entre músicos, entre amigos

El ensamble busca recrear una atmósfera de encuentro y camaradería musical en el escenario, por eso la propuesta de La Tierra Tribu es realizar una suerte de “fogón musical” junto a colegas y amigos sanjuaninos, que estarán todo el tiempo sobre el escenario, alternando actuaciones.

“Queremos estar todos juntos en escena, porque me parece que es importante compartir la música, no que vaya cada uno por su lado”, marcó Laura, quien destacó que el homenaje contará con la participación de un elenco de artistas “de un nivel grandísimo”.

Allí estarán Fernando Aguilera, que llegará al folclore del palo del rock; el violinista y compositor Maxi Arévalo, el aporte femenino del combo Leda del Revés; y el flautista Fabricio Banchig. “Son todos realmente excelentes músicos de la provincia”, repitió Pastén, entusiasmada tanto con el contenido como con la forma de este espectáculo.

Además, la artista señaló que contarán con bailarines, quienes sumarán belleza al show y serán, definió, “la guinda de este pastel”.

1 de 4 | Leda al revés 2 de 4 | Fernando Aguilera 3 de 4 | Fabricio Banchig 4 de 4 | Maxi Arévalo

Tomá nota:

Concierto Homenaje a Raúl Carnota

Fecha: sábado 8 de noviembre

Hora: 22:00 h

Lugar: Cantina Resto “Lawn Tenis Club”(Parque de Mayo)

Entrada $5.000, promo de 2 x $8.000

Contacto 2645132696

El homenajeado

Raúl Alberto Carnota fue una figura central y un renovador clave en el folclore argentino. Nació en Buenos Aires, en 1947, pero pasó su infancia en Mar del Plata. Fue un artista integral, reunió la cualidad de ser un músico completo (guitarrista, percusionista) con la de ser un letrista sensible que supo expresar con hondura el sentir de su pueblo; y es considerado un punto de inflexión en la música de raíz folclórica argentina.

Tuvo un breve paso por el grupo Los Huanca Hua en 1968. Su debut profesional fue en 1972 integrando el grupo de Adolfo Ábalos. También acompañó a artistas como Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana y Susana Rinaldi; y realizó grabaciones con Mercedes Sosa.

Recibió el Konex de Platino 2005 como Autor/Compositor de Folclore, el máximo galardón en su disciplina en esa década.

Falleció en 2014 a la edad de 66 años.

La Tierra Tribu

El grupo sanjuanino está integrado por Adrián Torres, en guitarra y coro; Nelson Tejada, en bajo y coro; y Laura Pasten, voz principal y percusión.

Con base en la música folclórica latinoamericana, fue creado en agosto de 2022.

MIRA TAMBIÉN Mirá todo lo que podés hacer este sábado 25 de octubre

Cuenta con un repertorio amplio en estilos folclóricos y latinoamericanos, donde estampan su impronta musical con arreglos instrumentales. También aportan a este repertorio composiciones propias.