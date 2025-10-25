Cuatro estrenos de Netflix ideales para maratonear este fin de semana La plataforma agregó nuevas ficciones de distintos géneros para seguir cautivando a su público.

Dentro del enorme catálogo de Netflix, cuatro nuevas incorporaciones se destacan por variedad, desde thrillers atrapantes y dramas románticos hasta comedias ligeras y series documentales que invitan a reflexionar.

A tomar nota para maratonear este fin de semana.

Monstruo: la historia de Ed Gein

Narra uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. La ficción, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, hace foco en la vida y crímenes de Ed Gein, el asesino serial, saqueador de tumbas y psicópata. Además, la producción cuenta cómo Gein pasó de ser un hombre reservado y aparentemente inofensivo a convertirse en uno de los criminales más macabros a cargo del asesinato de Mary Hogan en 1954 y de Bernice Worden en 1957, y el encargado de exhumar cadáveres en cementerios locales, cuyos restos utilizaba para fabricar objetos domésticos y piezas de vestimenta.

En 8 episodios y con un elenco conformado por Charlie Hunnam, Laurie Metcalf y Suzanna Son, la serie atrapa desde el primer minuto con escenas de suspenso y una narrativa intensa, e invita a la audiencia a sumergirse en una experiencia escalofriante que explora los límites entre la locura, la obsesión y el horror real.

Nadie nos vio partir

Esta ficción de origen mexicana logró posicionarse cómodamente como una de las más vistas en la plataforma, tanto en la Argentina como en otros países de Latinoamérica.

Esta miniserie brinda un relato cargado de tensión y dramatismo inspirado en una historia real. Compuesta por cinco capítulos, narra la historia de Valeria, una madre que emprende una búsqueda incansable para encontrar a sus hijos luego de que su esposo desaparece junto con ellos.

Los hechos abordan un secuestro parental y muestra un tema con relevancia social que pocas veces aparece en la pantalla. Con un tono crudo, dramático y total realismo, Nadie nos vio partir expone el proceso de búsqueda, las dificultades legales y el impacto en los protagonistas.

La mujer del camarote 10

Dirigida por el australiano Simon Stone y basada en la exitosa novela de Ruth Ware, esta película se centra en Laura “Lo” Blacklock (Keira Knightley), una periodista de viajes que atraviesa un mal momento personal y acepta cubrir un crucero de lujo hacia los fiordos noruegos. Al principio, este viaje parecía ser perfecto para un nuevo comienzo en su vida, pero termina convirtiéndose en una aventura para encontrar al asesino de uno de los pasajeros a bordo.

27 noches

27 noches es una producción argentina dirigida por Daniel Hendler y protagonizada por el actor junto a Marilú Marini, Julieta Zylberberg y Carla Peterson. Esta película argentina llegó a Netflix y se posicionó rápidamente como una de las más vistas. Esta historia es una adaptación de la novela homónima de Natalia Zito y se encuentra basada en hechos reales.

Con una duración de más de una hora y un tono dramático que se combina con la sátira, esta nueva apuesta nacional logra cautivar a la audiencia desde sus primeros minutos. Las interpretaciones de los artistas, las escenas y la narración precisa logran que 27 noches sea una buena elección para ver en un día de lluvia.

Su trama sigue la vida de Martha Hoffman (Marilú Marini), una mujer de 83 años que es adinerada, excéntrica y con un espíritu muy independiente. El conflicto comienza cuando sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica, alegando que padece demencia y que su estilo de vida amenaza su propia integridad y la de su familia.

De esta manera, la plataforma ofrece thriller, historias reales y entretenidas para disfrutar en los días libres donde se busca despejar la mente de la agitada rutina