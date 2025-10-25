Una demostración de los estudiantes de la Orquesta Escuela que dará que hablar Los mejores estudiantes de la institución musical darán un concierto abierto con destacadas obras del repertorio sinfónico clásico. Las más bellas melodías de Dvořák, Bach, Vivaldi, Strauss y otros grandes compositores sonarán el próximo martes 28 de octubre en el Auditorio Juan Victoria.

Tras la excepcional presentación que hizo Pilar Policano junto al maestro Wolfgang Wengenroth, en la última función de abono de la temporada 2025 del Mozarteum Argentino San Juan este último viernes, suponía que el ciclo ya estaría concluido para el público que sigue con fidelidad estas instancias musicales. Sin embargo, quedaba una carta más por jugar y la tiene la Orquesta Escuela de San Juan, donde la institución, hará un concierto especial y fuera de programa de la temporada, para una demostración artística de sus más notables estudiantes.

La cita será el próximo martes 28 de octubre en el Auditorio Juan Victoria y contará con un variado programa sinfónico y con entrada libre y gratuita. Con la dirección musical y pedagógica del profesor Pablo Grosman, la primera parte del concierto tendrá a Catalina Benegas, una de las solistas de violín más prometedoras que le tocará interpretar el Concierto para violín en Fa menor 297 conocido como “El invierno de las cuatro estaciones” de Antonio Vivaldi (1678 – 1741), en sus tres movimientos: ‘el allegro non molto’, ‘largo’ y ‘allegro’.

La participación de Catalina es significativa para la formación, dado que ella comenzó sus estudios en 2015 en el sistema de orquestas infanto-juveniles, primero en Mar del Plata y en 2017, en San Juan, con la tutela de Pablo Grosman. La violinista ha participado en encuentros nacionales de SOIJAr en Tucumán y Chascomús. Y desde 2022 se desempeña como profesora en la Orquesta Escuela San Juan. Al año siguiente, se incorporó a la Camerata San Juan y fue seleccionada para integrar la Orquesta Mundial en Venezuela.

El año pasado fue concertina de la Orquesta Juvenil de San Juan. Participó en el Encuentro Sierras Sonoras (Córdoba) y obtuvo premios para clases magistrales. Ese mismo año viaja a Buenos Aires para tocar junto a Lito Vitale. Y actualmente, es alumna del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, tomando clases con Oleg Pishenin. Además, es integrante también de la Orquesta Filarmónica de Mar del Plata y da clases en la Orquesta Escuela Vivaldi y al mismo tiempo, se perfecciona con la profesora Lucía Luque.

El resto de la programación, incluirá la suite orquestal nº3 en Re mayor BWV 1068, de Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), con sus cinco movimientos: ‘obertura’, ‘aire’, ‘gavotte I y II’, ‘bourrée’, y ‘gigue’.

En la segunda parte, el cuarteto de cuerdas de la orquesta, interpretará el cuarteto de cuerdas nº12 en Fa mayor, opus 96 “Americano” de Antonín Dvořák (1841 – 1904), con su movimiento “Allegro ma non troppo”. El cuarteto estará integrado por la violinista Benegas, Gerónimo Luna, la violista Ana Paula Vargas y el violonchelista Charly Woodhause.

Posteriormente la orquesta ejecutará otra pieza singular y muy popular el vals “Danubio azul” de Johann Strauss II (1825 – 1899). También la Suite de San Paul de Gustav Holst (1874 – 1934) y finalmente, el vals de la Suite de Jaz nº2 de Dmitri Shostakovich (1906 – 1975).

Sobre la Orquesta Escuela San Juan

Creada hace 13 años bajo la iniciativa y visión del Profesor Jorge Rodrigo, contó con el apoyo fundamental del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia, entidad que auspicia el programa de orquestas infantiles y juveniles en San Juan. Inspirada en la visión pedagógica de las Orquestas Infantiles y Juveniles creadas por el Maestro José Antonio Abreu, cuya propuesta se sostiene sobre la base de la inclusión social y la excelencia musical.

El programa se articula en siete núcleos formativos distribuidos en la provincia, aprovechando el espacio físico de varias sedes: la Municipalidad de la Capital, la Sociedad Israelita, la sede del comité provincial de la UCR, el Rotary Club Rawson, la Municipalidad de Chimbas y la Municipalidad de San Martín), reuniendo a 300 alumnos bajo la dirección del Profesor Pablo Grosman. La institución ha generado logros notables en el ámbito profesional y académico.

Cinco alumnos, incluyendo a un alumno fundador, se han sumado como becarios y miembro estable en La Camerata San Juan, agrupación dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, gracias al apoyo económico de la empresa minera Vicuña S.A.

En 2024, Catalina Benegas (violín) y Bautista Luna (violonchelo) fueron admitidos como alumnos en el Instituto Superior de Artes (ISA) del Teatro Colón. La Orquesta Escuela ha cultivado una presencia artística significativa, participando en cuatro oportunidades en el Festival de Orquestas de Chascomús, en el Septiembre Musical Tucumano y recientemente en el Festival de Orquestas Juveniles Cosecha Sinfónica en General Alvear, en Mendoza.

Adicionalmente, se presenta con asiduidad en el Auditorio Juan Victoria y otras salas de nuestra provincia. La Orquesta Escuela cuenta con un sólido esquema de apoyo institucional y de mecenazgo. Gracias al régimen de promoción y el patrocinio de Sr. González, Concesionario Oficial Toyota en SJ, ha permitido fortalecer la cátedra de Violonchelo con la participación del profesor inglés Charlie Woodhouse.

Otros patrocinadores del programa por más de 7 años son Broker Andino y Olivos del Sol. A nivel internacional, la asociación alemana Edumanía y www.oesanjuan.org apoyan proyectos educativos con énfasis en la inclusión social.

Además, a través de la iniciativa del Profesor Guillermo López, se gestionó una campaña de donación de instrumentos de autor, los cuales son entregados a los alumnos en comodato, realzando la calidad sonora de la orquesta.

Estos instrumentos llegan a San Juan gracias a la colaboración del Vice Consulado alemán en Mendoza, en la persona de su Vicecónsul Andreas Vollmer, y de la Embajada Alemana en Argentina, con su Embajador Dieter Lamlè.

Finalmente, el convenio con Mozarteum San Juan permite a todos los alumnos asistir gratuitamente a los conciertos de sus ciclos anuales.

La propuesta de la Orquesta Escuela ha sido declarada de Interés Cultural Legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan, considerando que la educación artística es un derecho que permite a los niños y jóvenes tener acceso al maravilloso mundo de la música desde un lugar esencialmente vivencial.

Actualmente, el equipo pedagógico que conduce Grossman, está integrado por los profesores Soanybeth Sevilla, Charly Woodhause, Germán Yanes y Daniel Fernández.