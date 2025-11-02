El homenaje sanjuanino a Spinetta llegará a la Televisión Pública el 2 de noviembre Se trata de Cantata de puentes amarillos, una producción de la comuna capitalina grabada en el Teatro del Bicentenario, con cantantes locales, que se verá en la nueva emisión de UNÍSONO.

Hoy domingo 2 de noviembre, la música de los sanjuaninos volverá a tener un lugar en la pantalla de la televisión pública. Conducido por Jairo y entre otras propuestas de distintos puntos del país, esta entrega de Unísono ofrecerá un trabajo colectivo que se hizo hace algunos años y que tuvo mucha repercusión en la provincia. Se trata de “Cantata de Puentes Amarillos – Homenaje a Luis Alberto Spinetta”, que fue producido por la Municipalidad de la Capital y grabado en el Teatro del Bicentenario.

Más de 30 artistas locales y alrededor de 25 temas entraron en comunión para este tributo. Kika Alonso, Marcelo Bartolomé, Pierina Ciallella, Alejandro Sánchez, Nicolás Pereyra, Pablo Salla, Tito Medina, Fernando Aguilera, Emmanuel Pagliari, Marcelo Guevara, Grachi Moreno, Cande Buasso,Flor Carmona, Bruno Torino, Willy Herrera, Leo Belli, Lucio Flores y Fabricio Pérez fueron algunos de los que participaron en esta producción que data de 2017 que se difundió por plataformas. Tuvo supervisión técnica de Sergio Manganelli y arreglos de Javier Gómez; y con ella se estrenó “la sofisticada tecnología sonora” del Teatro del Bicentenario.

La grabación tuvo como antecedente un par de celebrados espectáculos en vivo que tuvieron lugar en el Cine-Teatro Municipal y en la plaza Hipólito Yrigoyen, el mismo año.

El tributo provincial a Spinetta lleva como título, la canción compuesta por dicho artista que forma parte del álbum Artaud de 1973, que fue considerado el mejor de la historia del rock nacional. Se trata de una extensa suite inspirada en el movimiento surrealista, el dramaturgo y poeta Antonin Artaud, el emperador Heliogábalo y las pinturas de Van Gogh. Las cartas que éste escribió a su hermano Theo fueron la inspiración para Luis para componer esta canción. En 2013 se hizo un recital homenaje similar en Villa Gesell, con un colectivo artístico en el que participaron Lito Vitale, Celeste Carballo, Juan Carlos Baglietto, Gustavo Santaolalla, Miguel Cantilo, David Lebón, Hilda Lizarazu, Lisandro Aristimuño, Claudia Puyó, Los Tipitos y muchos más.

Producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), Unísono es el programa que difunde grupos y solistas que producen su música de forma independiente, con la palabra de sus protagonistas desde sus hogares. Cada edición cuenta con la presentación de grandes referentes de nuestra música, junto a videos especiales, homenajes y sorpresas únicas.

Tomá nota:

Unísono

Domingo 2 de noviembre

18:00 h

Televisión Pública



Mirá la presentación del programa a cargo del conductor de turno, Jairo: