Mirá todo lo que podés hacer hoy domingo 2 de noviembre Antes de arrancar la semana laboral, la provincia ofrece una buena cartelera para disfrutar de un entretenido y enriquecedor domingo cultural.

¿Almorzar en casa o afuera, disfrutando de un buen show? Ambas son opciones posibles, porque hoy domingo 2 de noviembre San Juan ofrece una amplia y atractiva cartelera para pasar un día diferente. Una siestita, quienes gusten, y luego se puede optar por ir a una feria de diseño, visitar una exposición de artes visuales, divertirse con una obra de teatro o asistir a un concierto (el coral del Coro Universitario de Mendoza, en el Auditorio; y el de la Camerata San Juan, en el Chalet Cantoni son dos propuestas gratuitas excelentes)… y eso entre otras tantas cosas más. Como para arrancar la semana descansado, de buen humor y con pilas recargadas. Te mostramos algunas de las invitaciones:

* MÚSICA

Los Pekes. Al mediodía, Patio de comidas del Vea (25 de mayo y Jujuy) Reservas al 2645465230

Inti Huama. A las 13 h, Estancia La Paz (Angaco)

Jaime Muñoz y “El Duende” Muñoz. A las 13:30 h, Tierras Negras (Calle 11, a 300 metros al este de Ruta 40, Pocito) Reservas al 2644992928. Der. de show $10.000

Bach & Guastavino. Concierto coral a cargo del Coro Universitario de la UCCuyo (Mendoza), con acompañamiento musical. En conmemoración de los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina. A las 20:00 h, Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

Luz Ramírez y Matías Sánchez. Escuchame una cosita. A las 20:00 h, en Donata Bar (Av. Libertador 3311 oeste) Entrada libre y gratuita

Cantando en el Chalet. Camerata San Juan y más de 10 cantantes invitados. Repertorio variado, desde rock a lírico. A las 20 h, Jardines del Chalet Cantoni. Entrada libre y gratuita.

* DANZA

Intermilongas Cuyano. Elección de las 3 parejas que representarán a San Juan en la final que se llevará a cabo en Mendoza. También show y milonga. De 21 a 01:00 h, en SUOEM (Gral. Paz antes de Suipacha). Entrada general: $5000. Informes al 2646615210

* TEATRO

Pipi y Pepa. Teatro para niños. Con Pilar Murcia, Quique Villafañe y Julián Riveros. Promos: 1 x $8000, 2 x $15000, 3 x $21000. Por WhatsApp 2645292280 En boletería todas a $8000

Precuela de una ilusión. El ilusionista y mentalista Agustín Saitta presenta una propuesta que combina magia mental, humor y mucha participación del público en un show totalmente interactivo. A las 20:30 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero). Entradas en Passline. Entrada $25.000

Show de impro. Especial Halloween. Cierre de temporada. A las 21:00 h, Espacio Teatral TeS (Juan B. Justo Sur 335, Rivadavia). Para mayores de 13 años, entrada general $10.000 en boletería y Entradaweb.

* FERIAS

Feria Manija. Fnazines, ilustraciones, juegos, monedas, billetes, etc. De 17 a 21 h, Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Juan Jufré)

El Paseíto. Feria de emprendedores, patio gastronómico, música. De 18:30 a 22:30 h. Jardines del Auditorio Juan Victoria, entrada libre y gratuita.

* ENTRETENIMIENTO

Laberinto del terror. A partir de las 19:00 h, en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entradas en puerta $5.000

* EXPOSICIONES Y VISITAS

Bosques Nativos 2025. Exposición de fotografías del concurso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Visitas: lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábado de 10 h a 18 h, domingos de 15 a 18 h. en Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre.

Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. en Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento 21 sur. Gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas, de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Topografías del habitar (se), exposición de estudiantes, cátedra Investigación en Artes Visuales II (DAV, UNSJ). Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. en Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.