El papelón de Virginia de Gran Hermano en la alfombra azul Se tuvo que cambiar de vestido porque "se le escapó un chorrito".

Virginia Demo fue una de las figuras de Gran Hermano y actualmente se luce en el teatro en la obra “Legalmente Rubia”, que protagoniza Laurita Fernández.

La actriz fue una de las invitadas a los Premios Martín Fierro 2024 y protagonizó un papelón en la alfombra azul, antes de ingresar a la ceremonia.

La China Ansa la estaba entrevistando cuando inesperadamente estornudó y se le escapó un poco de pis. Se mojó su vestido rojo y no dudó en abandonar el móvil de Telefe.

Al poco tiempo, la exparticipante de Gran Hermano volvió con un vestido color negro, riéndose de lo ocurrido y tomándoselo con mucho humor.

“A mí no me engañás, tenías puesto otro vestido”, le dijo Sol Pérez y Virginia respondió: “Ay sí, por qué te diste cuenta. Bueno, tuve un temita que nos pasa a las mujeres. Con la China me reí, estornudé y se me escapó un chorrito. Le pasa a todas las mujeres”.