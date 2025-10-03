“El Patio”: abre el primer tablao fijo de la provincia, para disfrutar de lo mejor del flamenco provincial, nacional e internacional Creado por Cuky Maestro, una de las referentes de este arte en San Juan, inaugurará el sábado 4 de octubre con la actuación del bailaor Carlos Rivero, en el marco de su periplo sudamericano.

Que las danzas españolas, y especialmente el flamenco, tienen muchos adeptos en San Juan no es novedad. Pero también es cierto que, sin un escenario propio y dependiendo de la disponibilidad de salas teatrales (con el tema de fechas y costos que conllevan) no hay una cartelera “continua” con shows de este género. Pero eso está a punto de cambiar, o al menos se abre un nuevo panorama. “El Patio” se llama el primer tablao flamenco fijo que tendrá la provincia y que inaugurará el sábado 4 de octubre de la mano del bailaor Carlos Rivero, quien llegará desde España en el marco de su gira sudamericana.

Creado en las instalaciones del Instituto de Danzas Cadiz, que comanda Cuky Maestro, se trata de un “espacio boutique” para aproximadamente 25 personas, ornamentado y diseñado para realizar tablaos flamencos, es decir, de baile y música, en vivo. Con escenario, sonido e iluminación, y también con una propuesta gastronómica simple, está pensado para que músicos y bailarines, tanto de San Juan como de afuera, tengan la posibilidad de presentar allí sus propuestas artísticas, en principio los fines de semana.

“Es el primer Tablao Flamenco físico de la provincia, creado para que los artistas puedan trabajar de manera frecuente. Se instala en un edificio propio para que perdure en el tiempo. Y así, la comunidad flamenca podrá ir a ver un espectáculo los viernes y sábados”, dijo a DIARIO DE CUYO la bailaora, coreógrafa, maestra y gestora que está detrás de esta iniciativa; quien acotó que “estos tablaos van a ejecutarse de manera ininterrumpida con artistas locales, nacionales o internacionales según las propuestas que se ofrezcan”.

“Cada artista armará su espectáculo a elección y ellos pondrán el valor de su entrada”, sumó Maestro, quien también hizo referencia a la propuesta gastronómica.

“Por el momento, el espacio ofrecerá tapas españolas, jamón crudo, tortilla de papas, etcétera; y bebidas; saliendo de lo tradicional de sentarnos a comer con plato y cubierto, sino más bien remontarnos a las Peñas Flamencas andaluzas, donde se ‘pica’, se bebe y se disfruta de la buena compañía y un buen espectáculo flamenco”, explicó Cuky, quien no dudó en expresar que “este espacio será un nuevo camino para los artistas flamencos de San Juan”.

Estreno de lujo

La programación del tablao flamenco “El Patio” (ubicado en Independencia esquina Estrada) se irá armando apenas abra sus puertas, cosa que ocurrirá el sábado 4 de octubre a las 22 h, con el bailaor Carlos Rivero, junto a músicos nacionales y bailaores locales (entrada $15.000, incluye copa de vino o jugo y tapa. Reservas al 2644045666).

Además, en el marco del Ciclo Flamenco, Rivero dictará una master class el mismo 4 de octubre, para niveles intermedios y avanzados (costo $30.000, inscripciones al mismo número telefónico).

Tucumano de nacimiento, Rivero se instaló en España, donde continuó su formación (que inició a los 12 años en su provincia) y donde se sumó -con solo 22 años- el Ballet Nacional de ese país, convirtiéndose en el primer argentino en esas filas.