¡Qué feíta!: la estatua en homenaje a Tina Turner que desató la polémica En tamaño natural, fue emplazada en Tennessee, a pocos metros del "Tina Turner Museum". Los fanáticos se volcaron a las redes sociales para criticar la obra que se erigió como homenaje a la fallecida cantante norteamericana. ¿Qué diría la Reina del Rock and Roll?

La ciudad de Brownsville, Tennessee, se convirtió en epicentro de una inesperada polémica que traspasó sus fronteras, luego de la inauguración de una estatua en homenaje a Tina Turner, la legendaria “Reina del Rock and Roll”. Es que lo que debía ser pura felicidad por el tributo a su legado -tal era el motivo-, terminó generando una catarata de críticas en redes sociales, memes incluidos, donde cientos de personas cuestionaron la escultura, tildándola de “horrible”, “un crimen” e “irrespetuosa”, entre otros calificativos.

Emplazada en Heritage Park, a pocos metros del Tina Turner Museum, la estatua de bronce -que vio la luz en el marco del Tina Turner Heritage Days (una celebración anual que busca potenciar el turismo musical)-, muestra a la artista con micrófono en mano, vestido corto, tacos altos y su característico peinado voluminoso. La obra, de tres metros de altura total, fue realizada por el escultor Fred Ajanogha, quien aseguró haber querido capturar “la fuerza, el movimiento y la energía escénica” de la leyenda musical.

Por su parte, el alcalde William Rawls Jr., defendió el homenaje. Y también tiraron un manto de piedad los familiares de la desaparecida estrella, quienes estuvieron presentes en la inauguración y (al menos en público) fueron muy respetuosos con la intención, expresaron su profundo agradecimiento por el homenaje y evitaron entrar en la polémica.

Redes sociales en llamas

La viralización no tardó en tomar cuerpo. En plataformas como X (ex Twitter), los usuarios y fanáticos de Turner apuntaron principalmente a las proporciones de la cabeza, al peinado y al rostro, haciendo hincapié en la falta de semejanza con la exitosa artista fallecida en 2023.

“Esa estatua de Tina Turner parece hecha por alguien que nunca ha visto a Tina Turner“, escribió uno, mientras otros apuntaron “De verdad dijeron ‘Temu Turner’ con esa estatua. No puedo parar de reírme“, “Esa estatua de Tina Turner es una tragedia. Ella merece algo mejor. Tennessee pagará por sus crímenes“, “Cada tanto aparece algo tan malo, tan horrible, tan increíblemente estúpido que une a todos” y “Quien haya hecho esa estatua de Tina Turner puede arder en el infierno“, entre tantos otros.

Tal fue el aluvión de comentarios vertidos en redes, que los medios no tardaron en hacerse eco del escandalete.

