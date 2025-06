El remake de “La familia Ingalls” llega a Netflix: así luce el nuevo reparto de la serie La plataforma de streaming compartió más imágenes de los actores que interpretarán a Charles, Caroline, Laura y Mary Ingalls

Más de cuatro décadas después de que concluyera su transmisión original, La familia Ingalls (Little House on the Prairie) está lista para regresar a la pantalla con una ambiciosa nueva adaptación de Netflix.

Este martes, la plataforma de contenidos confirmó que el esperado proyecto ya comenzó su rodaje en Winnipeg, Canadá, y compartió las primeras imágenes del nuevo elenco reunido para la lectura de guion.

Aquí te contamos todo lo que se sabe del remake que llegará muy pronto a streaming.

¿Cómo será esta adaptación?

Basada en la serie de libros semi-autobiográficos de Laura Ingalls Wilder, La familia Ingalls retrata la infancia de la autora en el Medio Oeste estadounidense entre 1872 y 1894.

La primera adaptación televisiva —protagonizada por Michael Landon y Melissa Gilbert— se emitió por NBC entre 1974 y 1983 y se convirtió en un fenómeno cultural. Ahora, Netflix apuesta por una versión que, si bien mantiene el espíritu original, llega con un tono más fiel a los libros y una producción renovada.

“Drama familiar esperanzador, relato épico de supervivencia y una historia de origen del Oeste americano”, describe la plataforma sobre este acercamiento a la serie.

El reparto de la nueva familia Ingalls

Alice Halsey, de 10 años, fue elegida para interpretar a la protagonista Laura Ingalls.

Sus créditos previos incluyen la serie Lecciones de química (Apple TV+), Kindergarten: The Musical (Disney Jr.) y Days of Our Lives. Según la descripción oficial de Netflix, Laura Ingalls será presentada como una “heroína joven y brillante que cuestiona la autoridad”.

“Laura es una disruptora. Sincera hasta la médula. Se resiste a los límites del comportamiento femenino del siglo XIX: le gusta correr descalza y sentir el sol en la cara. Es curiosa, optimista y valiente como su padre; ingeniosa, trabajadora y honesta como su madre”, señaló Netflix en un comunicado. “Absorbe cada detalle que ve a su alrededor, recopilándolos para las historias que algún día compartirá con el mundo”.

El papel del patriarca Charles Ingalls estará a cargo del actor australiano Luke Bracey, de 36 años. Él ha trabajado antes en Elvis, Hacksaw Ridge, Monte Carlo y la serie Little Fires Everywhere.

Según Netflix, Charles es “un optimista empedernido, pero también un hombre atento a las oportunidades. Un padre de familia siempre en busca de pastos más verdes”.

Crosby Fitzgerald interpretará a Caroline Ingalls, la matriarca del clan. Su personaje es descrito como “tranquila, paciente y práctica, con un corazón de acero”. Fitzgerald ha aparecido en Palm Royale, The First Lady, Abbott Elementary y próximamente en Crime 101.

Netflix destaca que “el matrimonio de Charles y Caroline es uno de iguales, algo raro en el siglo XIX”.

Por otro lado, Skywalker Hughes, una actriz estadounidense-canadiense de 13 años, será Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura.

Sus personalidades son totalmente opuestas: ella es obediente, callada y estudiosa. Ama la poesía, los lazos y las tardes de costura. Odiaría correr descalza”.

Hughes ha participado en series como Joe Pickett, Accused, y próximamente en I, Object y In the Blink of an Eye.