El rockero sanjuanino Fernando Aguilera despierta su veta folclórica para homenajear a Raúl Carnota Invitado por el grupo La Tierra Tribu, el ex Roxana Porcellana y actual Los Energúmenos, volverá al género que lo envolvió en su niñez y en el que también hizo algunas incursiones.

La música suele deparar buenos cruces y encuentros y otro de ellos está cerca de suceder en San Juan. Es el que unirá a Fernando Aguilera, reconocido músico de rock local (ex Roxana Porcellana, actual Los Energúmenos), con la agrupación folclórica La Tierra Tribu, que lo convocó para ser parte de un homenaje a un innovador del folclore argentino, Raúl Carnota. Una colaboración que pone en evidencia la profunda y, para algunos, desconocida conexión de Aguilera con la música folclórica.

Lejos de ser algo fortuito, el folclore forma parte de la historia musical de Aguilera, precisamente de la tradición familiar que lo abrazó desde la infancia. “Tengo muy buena relación con el folclore, de toda la vida, desde niño” confesó a DIARIO DE CUYO el músico y cantante, quien contó que sus padres fueron bailarines y profesores de folclore; y su papá, Joaquín Orlando Aguilera, también cantante, fue parte de Inti Huama.

“Mi viejo era una de las voces en las primeras formaciones del grupo” rememoró el artista, detallando además la trayectoria de su padre en otros conjuntos, como Los Amautas. Esto hizo que en su casa siempre se escuchara folclore, por eso para él fue muy natural arrancar en la música por ese género. Y si bien no tomó ese camino, algo siguió latente. En su primer disco solista, de 2020, incluyó una zamba de su autoría, “Piedra de Sol”. “Está inspirada en Pedernal. Estábamos ahí de vacaciones con la familia, yo siempre me llevo la guitarra y el cuadernito con la birome, porque cuando uno está descansando es un buen momento para poder componer, y bueno, surgió esa zamba”, contó Aguilera.

“Siempre me ha gustado mucho el folclore, pero el rock es como mi zona de confort, donde me puedo desarrollar mucho más. Lo mío en el folclore es bastante rudimentario, básico, no tengo las herramientas suficientes”, explicó, y agregó un comentario que -además del entrañable vínculo que lo une a los artistas de La Tierra Tribu- expone por qué dijo que sí al convite.

“Si tuviera que hacer folclore, lo haría a mi modo, que es muy a lo Carnota, en el sentido de que, por ejemplo, tenés que abordar su obra con mente abierta, porque si esperás poder bailar una zamba de Carnota, se te va a complicar, porque su formato no es bailable… Bueno, a mí me pasa lo mismo, la música que puedo hacer desde el folclore no es tradicional, a eso voy. Creo que ahí hay un tema, una búsqueda, o encontrarse uno y sentirse cómodo en ese formato”, explicó.

Amistad y admiración

El vínculo del frontman de Los Energúmenos con La Tierra Tribu -integrada por Adrián Torres (guitarrista y coro), Nelson Tejada (bajo y coro) y Laura Pasten (voz principal y percusión)- se ha ido gestando con el tiempo, forjándose en la camaradería y la admiración mutua. Además, con Adrián han compartido grabaciones, como la de un candombe aún inédito.

“Los chicos de La Tierra Tribu son gente que quiero muchísimo, como artistas y como personas mucho más, porque son excelentes. Cuando me invitaron me pareció muy, muy lindo” aseguró Aguilera, quien no dudó en decir que “tienen un cariño, un amor por la música, que miércoles, hay que estar ahí, hay que ponerse a la altura, acompañarlos y ser parte del espectáculo, así que estoy más que entusiasmado y honrado por la invitación”.

MIRA TAMBIÉN De cara a Halloween, el cine de terror se apodera de las pantallas de San Juan

Fernando, con dos de los integrantes de La Tierra Tribu, Adrián Torres y Laura PasténEl agradecimiento del rocker también radica en que este homenaje a Carnota le ha permitido redescubrirlo, a él y a su legado.

“Su música me alienta, me lleva a descubrimientos que son fabulosos, me empuja, me sorprende… Y para a mí, cuando la música me sorprende y me alienta, es un motor. Me parece que es fundamental abordar la obra de alguien, primero desde la obligación de tratar de hacerlo lo mejor posible, pero al mismo tiempo me lleva a asombrarme con cosas que a lo mejor, de no haberme invitado los chicos, no las hubiera conocido. Es buenísimo poder ‘descubrir’ a alguien y con Carnota me pasa más o menos eso: sin sentirme ajeno al movimiento, tener todavía cosas para descubrir en la obra de alguien, es fabuloso”, declaró, sin soltar prenda sobre la misión que tendrá en el escenario.

“Canto dos canciones que son emblemáticas”, se limitó a adelantar Fernando, que hace un mes ensaya y pule su propia versión de esos temas. “Es una cosa fuerte, compleja, que hay que abordar con mucha seriedad y compromiso”, subrayó, consciente del desafío que implica abordar al reconocido artista y hacerlo junto a colegas de estirpe, que también son grandes admiradores de su obra. “A mí me revoluciona, me moviliza mucho este tipo de participaciones tan fuertes”, confesó, no sin instar al público a sumarse y a apoyar (sobre todo con las entradas anticipadas) esta producción independiente. “Este tipo de trabajo necesita de ese apoyo, no hay otra manera”, enfatizó.

¿La chispa que encenderá el fuego?

¿Podrá esta invitación de La Tierra Tribu incentivar la veta folclórica del rocker? “No me lo he planteado, pero me lo estarías haciendo pensar, no es mala idea…”, sonrió Fernando. “Yo quisiera saber qué me va a pasar el día después de haber participado de este homenaje”, declaró. “El amor que los chicos le están poniendo a esto me lleva a participar y a dejarme atropellar y que me pasen esas cosas… No ser el mismo el día después, me parece que es fundamental, habrá que ver… Capaz que me provoca un sismo y me dan muchas más ganas de hacer algo que vaya por ahí, no lo sé…”, dejó picando la posibilidad Aguilera.

Tomá nota: