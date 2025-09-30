El sanjuanino Darío Barassi ganó un Martín Fierro: “¿Hermosa mañana, verdad?” El conductor de "¡Ahora Caigo!" hizo un posteo en sus redes sociales.

Este lunes en la noche, se desarrolló una nueva edición de los Premios Martín Fierro. En la oportunidad, el sanjuanino Darío Barassi fue parte de la gala y recibió un premio que luego lo presumió en sus redes sociales: “Qué hermosa mañana, verdad?!”.

En el Hotel Hilton de Puerto Madero se reunieron todas las celebridades de la televisión y el sanjuanino participó de dos ternas como Mejor Conducción Masculina y Mejor Programa de Entretenimiento. En la primera ganó Santiago del Moro mientras que en la segunda resultó victorioso ¡Ahora Caigo!, programa que justamente él conduce.

En varias entrevistas, Barassi ha manifestado su anhelo de ganar la estatuilla por su labor como conductor pero nuevamente no se dio y una vez más, destacaron el formato de juegos en ElTrece que él encabeza.