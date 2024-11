El sanjuanino Nicolás Magaldi se sometió a una cirugía de columna y compartió detalles de su salud El conductor agradeció a los profesionales que hicieron la operación y aseguró que el procedimiento había sido un éxito.

Nicolás Magaldi se sometió a una cirugía de columna debido a una hernia de disco. A través de sus redes sociales, el conductor mostró cómo lleva adelante la recuperación y aseguró que el procedimiento salió bien.

“Quería decirles a todos que la cirugía fue un éxito, gracias a la gente del Mater Dei que me ha tratado muy bien. Y a mi doc Santi, un gran cariño”, comentó en una historia de Instagram. “Esto es algo que vengo buscando hace mucho. Sufro de dolor lumbar y en los últimos meses me resultó casi imposible poder caminar. Llevo un tiempo sin entrenar (algo que me encanta) por este problema”, explicó el comunicador.

Además, les agradeció a sus seguidores por los mensajes de amor que le enviaron durante su internación: “Gracias por tanto cariño. A veces no se valora lo cotidiano hasta que una pausa como esta te hace apreciarlo todo mucho más. Los abrazo y siempre les deseo el doble del cariño que nos dan a mi familia y a mí”.

“Y quiero decirles algo ahora: sean felices, el resto son consecuencias. Los quiero y gracias por tanto amor”, concluyó. En las últimas horas, el comunicador recibió el alta médica y podrá continuar la rehabilitación en su casa.

Nicolás Magaldi le propuso casamiento a su novia en Disney: “Por siempre”

En abril, Nicolás Magaldi le propuso casamiento a su novia Betiana Wolenberg de una manera muy particular: con el castillo de Disney de fondo. El conductor viajó a Estados Unidos junto a su familia y aprovechó la visita al parque para hacer una tierna pedida de mano.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista compartió el video del momento y se mostró muy emocionado porque su pareja, y mamá de su hijo Bautista, aceptó. “¡Me dijo que sí! Este va a ser una de las mejores noticias de nuestra vida y por siempre. Gracias infinitas, amor”, escribió acompañando las imágenes del momento.

Por su parte, la modelo también usó las redes para anunciar la buena noticia. “¡Nos casamos! Sorpresa total, emoción inmensa, felicidad infinita por este momento tan especial, inolvidable… estuvo toda la banda de cómplices, unos genios…. fue y es todo perfecto”, aseguró.

Sobre la tierna idea de su pareja, comentó: “Veo una y otra vez nuestro video. La mejor y más linda propuesta de matrimonio, y en este lugar tan mágico. Me morí de amor. Amo nuestra vida juntos y nuestra familia hermosa. ¡Gracias por tanto amor!”.