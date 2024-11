El video de Wanda Nara y L-Gante a los besos para celebrar su noviazgo: “No aguantábamos más” Después de muchos trascendidos, la pareja apostó al amor definitivamente y recibió el cariño de sus fans.

Wanda Nara y L-Gante confirmaron su noviazgo durante una transmisión en vivo. Para terminar con las dudas y especulaciones, este lunes se mostraron durante una cena con amigos y terminaron a los besos.

A lo largo de diez minutos de transmisión, el referente de la cumbia 420 y la empresaria se mostraron muy cómplices, pero evitaban ponerle etiquetas a la relación. Al ver que los usuarios les pedían que se dieran un beso, el cantante desafío: “Si llegamos a los 50 mil en el vivo, le como la boca acá no más”.

A los pocos minutos alcanzaron los 40 mil usuarios en una transmisión. Pese a no haber llegado a la meta, el músico no lo dudó y la besó. “Si no llegaste a 50″, lanzó ella. Y él retrucó: “Bueno, es que no aguanté más”.

Aunque sin dudas el beso fue el gesto más esperado de la transmisión, otro de los momentos que no pasaron inadvertidos fue cuando uno de los usuarios señaló que las nueces eran afrodisíacas. “No sé qué es eso”, dijo el músico. Wanda le explicó: “Que te dan ganas de tener sexo”. Acto seguido, el artista hizo el gesto de que se iba a comer todo el pote, haciendo estallar de risa a la mediática.

Wanda Nara confirmó su romance con L-Gante y se mostró muy enamorada: las primeras fotos como novios

La historia de Wanda Nara y L-Gante tuvo muchísimos capítulos. Sin embargo, todo indica que por primera vez decidieron apostar definitivamente a su relación. Después de dar una entrevista televisiva, el referente de la cumbia 420 se subió a la camioneta de la mediática -aunque la manejó a él- y fueron abordados por la prensa.

A diferencia de otras veces en las que fueron interceptados por cronistas y fotógrafos, se mostraron muy predispuestos a aparecer juntos ante las cámaras. Incluso, en diálogo con un movilero de LAM (América), confirmaron su romance.

MIRA TAMBIÉN Tributo a los forjadores de la cultura jachallera

De esta manera, le pusieron fin a una novela que empezó el año pasado en medio de una fuerte crisis entre la conductora de Bake Off y Mauro Icardi. Durante esa etapa, no había quedado claro si se trataba de un vínculo amoroso o de una movida de prensa. Ahora, todo indica que la historia de amor va en serio.