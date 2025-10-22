Emi Voiro: el sanjuanino presenta un disco donde la canción juega con los estilos y resignifica vivencias personales "Tatuajes de ruta" se llama la segunda entrega del músico, compositor y actor sanjuanino, que presentará el 31 de octubre en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Será con artistas invitados y una puesta que no deja lo escénico librado al azar.

Emiliano Voiro vuelve al ruedo musical con un nuevo disco que, más que una colección de canciones, es una declaración de principios artísticos. El proyecto, que se llama “Tatuajes de ruta” y que despedirá octubre en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, nació del deseo de rescatar canciones de sus primeras experiencias sobre el escenario, algunas ajenas y otras propias, pero resignificadas desde su mirada.

“Es un disco que tiene canciones mías y algunas prestadas, siempre con la impronta que tiene el disco, que a mí me gusta mucho, que es la de jugar con las canciones y no hacerlas como las hacen los autores”, confesó Voiro, que se permite fluir y experimentar sin miedo en el terreno artístico. Junto a él en esta nueva aventura está otra vez Nicolás Rodríguez, actor y músico de la provincia, como él, y productor de su primer álbum, “Laberíntico”, de 2022.

“Tanto a Nico como a mí nos gusta mucho esa onda y medio que la aprendí con él cuando hicimos el primer disco: A Nico lo convoqué para escribir un unipersonal de teatro y terminamos haciendo un disco (risas). Es nuestra forma de trabajar, y no está mal, jugar con los géneros, jugar con las fusiones. Tampoco es ajeno a lo que está pasando hoy en día en la música”, explicó.

En ese camino, Emiliano contó que “siempre hago el chiste de que somos un poco irrespetuosos. Decimos ‘Hagamos una bossa nova’ y seguro no va a ser como la tocan los brasileros, pero, por ejemplo, así salió una canción hermosa en el primer disco, que se llama Mar de bolsillo”, relató. Esa actitud se mantiene en esta nueva entrega, donde hay una canción melódica con tintes flamencos y otras con audios del actor mendocino Aristides Vargas o frases de Mujica. Pero también colaboraciones con músicos locales, que juegan por afuera del eje creativo y que sin embargo imprimen sus propias improntas, algo que a Voiro, lejos de inquietarlo, lo conmueve profundamente. “Las canciones explotan en ellos y se hacen mucho más bellas. Lo que hizo con mi canción Marti (Martina Flores, una de las invitadas) me emocionó hasta llorar”, reconoció.

Canciones del alma

El disco incluye ocho temas, cinco propios y tres de ajenos. Y para el show sumará tres singles producidos por Carlos Vilaplana que no forman parte del álbum. “Una de esas canciones es medio catártica, tiene que ver con todo mi proceso desde el accidente hasta la actualidad. Habla de la fuerza del amor de la gente, que me ayudó bastante a sanarme”, relató, en referencia al grave choque que tuvo con su moto, en 2023. En esta línea se encuentra el tema en el que participan tres guitarristas, que fueron quienes lo acompañaron en el hospital. “Me parecía simbólico que los tres toquen en una canción. Fue muy bonito el encuentro”, dijo.

No, Voiro no planeó un disco cargado de referencias personales, pero es consciente de que es inevitable que ciertas experiencias lo atraviesen, lo trasciendan y se cuelen en su creación.

“Y si, uno sale transformado de ciertas cosas. También he perdido a un ser querido hace unos meses y las canciones que no eran para mi hermana ahora se resignifican en ella. Es inevitable que, por más que uno no quiera ser autobiográfico, esas cosas se transforman y salen”, expresó el artista, para quien la música es una forma de memoria y de conexión. “Después la gente se apropia de la música e incluso le da su propio sentido, y eso está hermoso también”, sostuvo.

Con este nuevo trabajo, “Tatuajes de ruta”, el multifacético artista sanjuanino reafirma su identidad artística, que ha sabido cultivar y ganar admiradores en la provincia: una voz que canta desde la emoción, que se atreve a fluir y jugar en libertad y que entiende a la canción como un espacio abierto, de construcción colectiva y profundamente humano.

