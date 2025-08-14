Emocionante noche en La Voz Argentina para el sanjuanino Eduardo Desimone El cantante tuvo una difícil competencia con Mia Frankel, quien terminó ganando la ronda. Pero cuando se estaba yendo, Luck Ra lo convocó de nuevo a su equipo.

Sin esperarlo, el sanjuanino Eduardo Desimone obtuvo una nueva oportunidad en La Voz Argentina. El cantante se presentó el miércoles como participante del Team Soledad en los knock outs , interpretando “Rondando tu esquina”.

A finalizar la ronda, la Sole eligió a Mia Frankel, quedando afuera Desimone. Al despedirlo, Soledad le dijo ” me la hiciste re complicada”, mientras le daba un fuerte abrazo.

A su turno, el Chaqueño Palavecino, coach del team, se despidió cariñosamente y le dijo: “no es flojo lo tuyo, es muy bueno”.

“Estoy agradecido por todo, por esta bella esta experiencia, mi sueño se se cumplió con todos ustedes aqui en enfrente” dijo Desimone mientras se disponía a retirarse del estudio.

Cuando parecía que iba a ser su salida del certamen, Luck Ra oprimió el botón y volvió a elegirlo en su equipo, lo que le da una nueva vida dentro del reality.

Lágrimas de emoción brotaron y Edu se abrazó al cordobés por la nueva oportunidad.