En medio de los rumores de embarazo, viralizaron el llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez El futbolista y la actriz están en el foco de atención por las versiones que circularon de que estarían esperando un bebé.

Los rumores de embarazo de la China Suárez causaron revuelo en el mundo del espectáculo. Según trascendió por parte de Yanina Latorre, la actriz estaría esperando su primer hijo con Mauro Icardi.

Además de esta versión, en las redes sociales los usuarios miraron con detalle cada uno de los posteos que la pareja comparte a diario. Por eso, llamó la atención un gesto que el futbolista tuvo con la ex Casi Ángeles.

En la foto se lo podía ver a Mauro en el sillón con Eugenia en su nueva casa de Nordelta. Mientras posaba acostado al lado de ella, tenía apoyada sus manos en el vientre de la actriz. “La mano en la panza, amo esta novela turca”, escribió una de las internautas que reaccionaron a las imágenes.

El gesto de Mauro con la China que llamó la atención.

“¿Es una señal de bebé en camino?”, se preguntó otra persona con curiosidad. “Cuando nazca le ponen adelante un autito y una pelota, para dónde vaya es el papá”, opinó otra haciendo referencia a Franco Colapinto.

Además de esta publicación, en las últimas horas llamó la atención otro video que subió la China. La cantante se grabó a sí misma mientras mecía a uno de sus gatitos como quien tiene a un bebé en brazos, al tiempo que le susurraba canciones de cuna. En medio de la escena, se le escuchó decir: “Ay esa pancita, qué bebé”.

Maxi López deslizó que Mauro Icardi podría tener un hijo con la China Suárez

Maxi López regresó a la Argentina con sus tres hijos y se reencontró con Wanda Nara. Luego de unos días de silencio, el exfutbolista habló por primera vez sobre el romance de Mauro Icardi con la China Suárez.

Durante su nota con LAM (América), el exesposo de la mediática se refirió a los rumores de embarazo que trascendieron luego de que el delantero del Galatasaray blanqueara el noviazgo con la ex Casi Ángeles.

Mauro Icardi y la China Suárez enfrentan rumores de embarazo.

Sus palabras fueron luego de que el notero Santiago Riva Roy le preguntara si cree que Icardi está esperando un hijo con la China. “No sé, si sigue así…”, lanzó Maxi sin filtros, acompañado por una risa.

Pero eso no fue todo. López también apuntó contra el futbolista que lo había tratado de “gordo pelo…” en una conversación que se filtró. “No vi nada de los chats, no pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir. No me interesa lo que hace”, respondió.